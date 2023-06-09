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Пігментація на обличчі: як позбутися та запобігти

9 червня 2023 06:18
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як позбутись пігментних плям на обличчі
Рівномірний колір шкіри. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Рівномірний колір шкіри сприймається нами, як здоровий колір шкіри. Пігментація робить колір шкіри рівномірним, тому важливо знати, як позбутися від неї. 

Про це повідомила дерматологиня Марія Федчук.

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Як позбутись пігментних плям на обличчі? 

"Здоровий шкіри залежить від того, наскільки поверхня нашої шкіри буде рівномірно гладенька. Коли ми дивимося на шкіру й бачимо різнокольорові включення, там трішки біленьке, там трошки коричневі плями, в такому випадку ми говоримо про дисхромію. Ми говоримо про порушення пігментації шкіри", — повідомила дерматологиня.

Пігмент — це наш захисник. Тобто коли наша шкіра пошкоджується ззовні, в нас підвищені рівні запалення в організмі, організм весь стає одним великим потужним запальним елементом. 

кожа
Дівчина з саючою шкірою. Фото: Freepik

"Тоді наші захисники, меланоцити, це клітини на базальному рівні шкіри, яку виконують захисну роль. Ці меланоцити починають виділяти пігмент меланін. Меланін — це такая штука, яка забарвлює нашу шкіру, тобто дає пігмент. Одночасно з тим, меланін це є дзеркало, яке відбиває сонячне світло, тобто захищаючи весь організм від шкідливого моменту порушення структури ДНК", — додала лікарка. 

Таким чином малнін на поверхні шкіри буде давати таку різнокольорову картинку на поверхні. 

кожа
Здоровий колір шкіри. Фото: Freepik

"Зверніть увагу, якщо ви наносите тональний крем на поверхню шкіри, і ви бачите, що з рівномірним тоном шкіри ви виглядаєте краще, більш здоровіше, молодше.Підсвідомо, більш рівний тон шкіри, такий, як у дітей, сприймається більш юно та більш здорово", — зауважила Марія Федчук. 

Це означає, що чим більше ми знаходимося на цьому світі, чим більше ми маємо вплив сонця, а сонце додатково провокую процеси запалення в шкірі, тим більше в нас виникає пігментації. 

кожа
Ілюстративне фото. Фото: Freepik

Як запобігти пігментації

"Для того, щоб справлятися з пігментацією найгарніші речі — це фруктові кислоти, ретинол, а також такі інноваційні речі, як ніацинамід, букучинол. Саме цей компонент допомагає додатково коригувати пігмент в шкірі", — сказала дерматологиня. 

Надпотужний антиоксидант — едибунон. Це дуже потужна речовина, яка максимально допомагає шкірі, знижуючи запалення, відновлювати колір, тобто зменшувати пігментацію. 

кожа
Косметолог робить процедури. Фото: Freepik

"Тобто коли ми працюємо з пігментацією, це важливо робити, як ззовні, так і внутрішньо.  Внутрішньо, це протизапальні елементи, такі, як вітамін Д3, обов'язково омега 3, правильною кількістю білку, темно зеленими овочами, корисними жирами. Це потрібно для того, щоб працювати з запаленням", — резюмувала лікарка. 

Раніше ми писали про поради допоможуть повернути здоровий колір шкіри.

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