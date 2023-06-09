Как избавиться от пигментных пятен на лице?

Равномерный цвет кожи. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Равномерный цвет кожи воспринимается нами как здоровый цвет кожи. Пигментация делает цвет кожи равномерным, потому важно знать, как избавиться от нее.

Об этом сообщила дерматолог Мария Федчук.

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"Здоровой кожи зависит от того, насколько поверхность нашей кожи будет равномерно гладкая. Когда мы смотрим на кожу и видим разноцветные включения, там немного беленькое, там немного коричневые пятна, в таком случае мы говорим о дисхромии. Мы говорим о нарушении пигментации кожи", – сообщила дерматолог.

Пигмент – это наш защитник. То есть когда наша кожа повреждается извне, у нас повышены уровни воспаления в организме, организм весь становится одним большим мощным воспалительным элементом.

Девушка с сающей кожей. Фото: Freepik

"Тогда наши защитники, меланоциты, это клетки на базальном уровне кожи, которую выполняют защитную роль. Эти меланоциты начинают выделять пигмент меланин. Меланин - это такая штука, которая окрашивает нашу кожу, то есть дает пигмент. Одновременно с тем, меланин это зеркало, отражающий солнечный свет, то есть защищая весь организм от вредного момента нарушения структуры ДНК", — добавила врач.

Таким образом, малинин на поверхности кожи будет давать такую разноцветную картинку на поверхности.

Здоровый цвет кожи. Фото: Freepik

"Обратите внимание, если вы наносите тональный крем на поверхность кожи, и вы видите, что с равномерным тоном кожи вы выглядите лучше, здоровее, моложе. Подсознательно, более ровный тон кожи, такой, как у детей, воспринимается более юно и здорово", — добавила Мария Федчук.

Это значит, что чем больше мы находимся в этом мире, чем больше мы имеем влияние солнца, а солнце дополнительно провоцируете процессы воспаления в коже, тем больше у нас возникает пигментация.

Иллюстративная фотография. Фото: Freepik

Как предотвратить пигментацию

"Для того чтобы справляться с пигментацией самые красивые вещи — это фруктовые кислоты, ретинол, а также такие инновационные вещи, как ниацинамид, букучинол. Именно этот компонент помогает дополнительно корректировать пигмент в коже", — сказала дерматолог.

Сверхмощный антиоксидант – эдибунон. Это очень мощное вещество, максимально помогающее коже, снижая воспаление, восстанавливать цвет, то есть уменьшать пигментацию.

Косметолог делает процедуры. Фото: Freepik

"То есть когда мы работаем с пигментацией, это важно делать как снаружи, так и внутренне. Внутренне, это противовоспалительные элементы, такие, как витамин Д3, обязательно омега 3, правильным количеством белка, темно зелеными овощами, полезными жирами. Это нужно для того, чтобы работать с воспалением", — резюмировала врач.

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