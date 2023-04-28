Які симптоми цукрового діабету?

Про симптоми цукрового діабету. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже 422 мільйони людей у ​​всьому світі хворіють на цукровий діабет, а 1,5 мільйона смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням.

Про це повідомила лікарка-ендокринологиня Марина Кушнір .

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Найпоширенішим методом діагностики цукрового діабету є визначення рівня глюкози в крові натще. Проте організм дає сигнали про хворобу ще задовго до явних ознак.

Цукровий діабет. Фото: Pexels

Які ж вони — перші симптоми цукрового діабету?

часте сечовипускання;

виражена спрага;

сонивість;

слабкість;

свербіж шкіри або слизових;

погане загоєння ран;

погіршення зор;

набір або втрата ваги;

небероборна тяга до солодкого;

відчуття затерпання або мурашок по шкірі.

Тяга до солодкого. Фото: Pexels

"Якщо ви помітили в себе такі симптоми то перше, що потрібно зробити, це перевірити в себе рівень глюкози в крові. При перевищення цього показника необхідно звернутися до лікаря ендокринолога", — пояснила лікарка.

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