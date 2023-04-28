Які симптоми цукрового діабету?

Перші симптоми цукрового діабету, які повинен знати кожний
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже 422 мільйони людей у всьому світі хворіють на цукровий діабет, а 1,5 мільйона смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням.
Про це повідомила лікарка-ендокринологиня Марина Кушнір .
Найпоширенішим методом діагностики цукрового діабету є визначення рівня глюкози в крові натще. Проте організм дає сигнали про хворобу ще задовго до явних ознак.
Які ж вони — перші симптоми цукрового діабету?
- часте сечовипускання;
- виражена спрага;
- сонивість;
- слабкість;
- свербіж шкіри або слизових;
- погане загоєння ран;
- погіршення зор;
- набір або втрата ваги;
- небероборна тяга до солодкого;
- відчуття затерпання або мурашок по шкірі.
"Якщо ви помітили в себе такі симптоми то перше, що потрібно зробити, це перевірити в себе рівень глюкози в крові. При перевищення цього показника необхідно звернутися до лікаря ендокринолога", — пояснила лікарка.
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