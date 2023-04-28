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Перші симптоми цукрового діабету, які повинен знати кожний

28 квітня 2023 16:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які симптоми цукрового діабету?
Про симптоми цукрового діабету. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, майже 422 мільйони людей у ​​всьому світі хворіють на цукровий діабет, а 1,5 мільйона смертей щороку безпосередньо пов’язані з цим захворюванням.

Про це повідомила лікарка-ендокринологиня Марина Кушнір

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Найпоширенішим методом діагностики цукрового діабету є визначення рівня глюкози в крові натще. Проте організм дає сигнали про хворобу ще задовго до явних ознак.

Цукровий діабет. Фото: Pexels

Які ж вони — перші симптоми цукрового діабету?

  • часте сечовипускання;
  • виражена спрага;
  • сонивість; 
  • слабкість;
  • свербіж шкіри або слизових;
  • погане загоєння ран;
  • погіршення зор;
  • набір або втрата ваги;
  • небероборна тяга до солодкого;
  • відчуття затерпання або мурашок по шкірі.
Тяга до солодкого. Фото: Pexels

"Якщо ви помітили в себе такі симптоми то перше, що потрібно зробити, це перевірити в себе рівень глюкози в крові. При перевищення цього показника необхідно звернутися до лікаря ендокринолога", — пояснила лікарка. 

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