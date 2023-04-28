Какие симптомы сахарного диабета?

О симптомах сахарного диабета. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 422 миллиона человек во всем мире болеют сахарным диабетом, а 1,5 миллиона смертей ежегодно напрямую связаны с этим заболеванием.

Об этом сообщила врач-эндокринологиня Марина Кушнир.

Читайте также:

Наиболее распространенным методом диагностики сахарного диабета является определение уровня глюкозы в крови натощак. Однако организм дает сигналы о болезни еще задолго до явных признаков.

Сахарный диабет. Фото: Pexels

Какие же они первые симптомы сахарного диабета?

частое мочеиспускание;

выраженная жажда;

сонливость;

слабость;

зуд кожи или слизистых;

плохое заживление ран;

ухудшение звезд;

набор или потеря веса;

небереборная тяга к сладкому;

ощущение затерпения или муравьев по коже.

Тяга к сладкому. Фото: Pexels

"Если вы заметили у себя такие симптомы, то первое, что нужно сделать, это проверить у себя уровень глюкозы в крови. При превышении этого показателя необходимо обратиться к врачу эндокринологу", — объяснила врач.

Ранее мы писали, что кофеин может сжигать жир и препятствовать диабету II типа.