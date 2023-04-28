Какие симптомы сахарного диабета?

Первые симптомы сахарного диабета, которые должен знать каждый
По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 422 миллиона человек во всем мире болеют сахарным диабетом, а 1,5 миллиона смертей ежегодно напрямую связаны с этим заболеванием.
Об этом сообщила врач-эндокринологиня Марина Кушнир.
Наиболее распространенным методом диагностики сахарного диабета является определение уровня глюкозы в крови натощак. Однако организм дает сигналы о болезни еще задолго до явных признаков.
Какие же они первые симптомы сахарного диабета?
- частое мочеиспускание;
- выраженная жажда;
- сонливость;
- слабость;
- зуд кожи или слизистых;
- плохое заживление ран;
- ухудшение звезд;
- набор или потеря веса;
- небереборная тяга к сладкому;
- ощущение затерпения или муравьев по коже.
"Если вы заметили у себя такие симптомы, то первое, что нужно сделать, это проверить у себя уровень глюкозы в крови. При превышении этого показателя необходимо обратиться к врачу эндокринологу", — объяснила врач.
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