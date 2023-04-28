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Первые симптомы сахарного диабета, которые должен знать каждый

28 апреля 2023 16:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие симптомы сахарного диабета?
О симптомах сахарного диабета. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 422 миллиона человек во всем мире болеют сахарным диабетом, а 1,5 миллиона смертей ежегодно напрямую связаны с этим заболеванием.

Об этом сообщила врач-эндокринологиня Марина Кушнир.

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Наиболее распространенным методом диагностики сахарного диабета является определение уровня глюкозы в крови натощак. Однако организм дает сигналы о болезни еще задолго до явных признаков.

Сахарный диабет. Фото: Pexels

Какие же они первые симптомы сахарного диабета?

  • частое мочеиспускание;
  • выраженная жажда;
  • сонливость;
  • слабость;
  • зуд кожи или слизистых;
  • плохое заживление ран;
  • ухудшение звезд;
  • набор или потеря веса;
  • небереборная тяга к сладкому;
  • ощущение затерпения или муравьев по коже.
Тяга к сладкому. Фото: Pexels

"Если вы заметили у себя такие симптомы, то первое, что нужно сделать, это проверить у себя уровень глюкозы в крови. При превышении этого показателя необходимо обратиться к врачу эндокринологу", — объяснила врач.

Ранее мы писали, что кофеин может сжигать жир и препятствовать диабету II типа.

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