Морозиво має несподіваний ефект для здоров'я: Фото Google

У 2018 році докторант Гарвардського університету на ім'я Андрес Ардісон Корат представляв дисертаційному комітету своє дослідження про взаємозв'язок між молочними продуктами та хронічними захворюваннями. Одне з досліджень привело його до незвичайного висновку, що серед діабетиків вживання половини чашки морозива на день було пов'язане з нижчим ризиком виникнення проблем із серцем.

Про це повідомив The Atlantic.

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Ідея про те, що десерт, що містить насичені жири та цукор, може бути корисним привернула увагу й інших вчених. Раніше завідувач кафедри Френк Ху доручив Ардісону Корату провести додаткові дослідження. Вчені досі спантеличені висновками Ардісона Кората, оскільки кидають виклик будь-якій логіці.

"У мене і досі немає відповіді на це питання", — сказав епідеміолог з Університету Міннесоти Марк А. Перейра.

Морозиво знижує ризик діабету, незважаючи на те, що воно відноситься до солодощів: Фото Google

Команда дієтологів Гарварда продовжила пошук відповідей. Протягом кількох років вчені аналізували результати попередніх досліджень, розглядали нові гіпотези та проводили десятки тестів. Дослідження Ардісона Кората було першим, яке дало такі результати.

У 1980-х роках дослідники Гарварда почали збирати "анкети про частоту прийому їжі" та медичні дані тисяч медичних працівників. Перше обсерваційне дослідження університету, присвячене діабету 2 типу та молочним продуктам, відбулося 2005 року — воно ґрунтувалося на даних, зібраних у період з 1986 по 1998 рік. Дослідники стверджували, що більш високе споживання молочних продуктів із низьким вмістом жиру було пов'язане з нижчим ризиком розвитку діабету.

"Зниження ризику було пов'язане майже виключно із вживанням молочних продуктів з низьким вмістом жиру або знежирених молочних продуктів", — пояснили вчені Гарварда.

При вживанні морозива ризик розвитку діабету був на 22% нижчим: Фото Google

Згідно з результатами дослідження, у чоловіків, які вживали дві або більше порцій знежиреного або нежирного молока на день, ризик розвитку діабету був на 22% нижчим. Чоловіки, які їли дві чи більше порцій морозива на тиждень, мали такі самі результати, згідно з дослідженням.

Теорія навіть підтримана "реальними доказами". Ентоні Говард-Кроу, ютубер та онлайн-тренер, скинув 32 кілограми і побачив покращення в аналізі крові після того, як протягом 100 днів вживав тільки морозиво та протеїнові добавки. Але процес був приємним.

"Ця дієта була, без сумніву, найжалюгіднішою дієтичною пригодою, в яку я колись вплутувався", — сказав Говард-Кроу в інтерв'ю Men's Health.

Протягом приблизно десятиліття кілька досліджень показали аналогічні результати. Хоча результати продовжують спантеличувати дослідників, ніщо не доводить їхню хибність.

Морозиво привернуло увагу вчених Гарварда: Фото Google

"У науці є багато такого, що не зовсім зрозуміло середньостатистичному Джо (наприклад, мені), але якщо вчені стверджують, що морозиво корисне для здоров'я, я з радістю погоджуся з цим", — написали The Atlantic.

Раніше ми писали, що лікарі назвали дев'ять ознак діабету, які часто ігнорують.