Мороженое оказывает неожиданный эффект для здоровья: Фото Google

В 2018 году докторант Гарвардского университета по имени Андрес Ардиссон Корат представлял диссертационному комитету свое исследование о взаимосвязи между молочными продуктами и хроническими заболеваниями. Одно из исследований привело его к необычному выводу, что среди диабетиков употребление половины чашки мороженого в день было связано с более низким риском возникновения проблем с сердцем.

Об этом сообщил The Atlantic.

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Идея о том, что десерт, содержащий насыщенные жиры и сахар, может быть полезен привлекла внимание и других ученых. Ранее заведующий кафедрой Фрэнк Ху поручил Ардиссону Корату провести дополнительные исследования. Ученые до сих пор озадачены выводами Ардиссона Кората поскольоку бросают вызов всякой логике.

"У меня и по сей день нет ответа на этот вопрос", — сказал, эпидемиолог из Университета Миннесоты Марк А. Перейра.

Мороженое снижает риск диабета несмотря на то, что оно относится к сладостям: Фото Google

Команда диетологов Гарварда продолжила поиски ответов. В течение нескольких лет ученые анализировали результаты предыдущих исследований, рассматривали новые гипотезы и проводили десятки тестов. Исследование Ардиссона Кората было не первым, которое дало такие результаты.

В 1980-х годах исследователи Гарварда начали собирать "анкеты о частоте приема еды" и медицинские данные тысяч медицинских работников. Первое обсервационное исследование университета, посвященное диабету 2 типа и молочным продуктам, вышло в 2005 году — оно основывалось на данных, собранных в период с 1986 по 1998 год. Исследователи утверждали, что более высокое потребление молочных продуктов с низким содержанием жира было связано с более низким риском развития диабета.

"Снижение риска было связано почти исключительно с употреблением молочных продуктов с низким содержанием жира или обезжиренных молочных продуктов", — пояснили ученые Гарварда.

При употреблении мороженого риск развития диабета был на 22% ниже: Фото Google

Согласно результатам исследования, у мужчин, употреблявших две или более порций обезжиренного или нежирного молока в день, риск развития диабета был на 22% ниже. Мужчины, которые ели две или более порций мороженого в неделю, имели такие же результаты, согласно исследованию.

Теория даже была поддержана "реальными доказательствами". Энтони Говард-Кроу, ютубер и онлайн-тренер, сбросил 32 килограмма и увидел улучшения в анализе крови после того, как в течение 100 дней употреблял только мороженое и протеиновые добавки. Но процесс не был приятным.

"Эта диета была, без сомнения, самым жалким диетическим приключением, в которое я когда-либо ввязывался", — сказал Говард-Кроу в интервью Men's Health.

В течение примерно десятилетия несколько исследований показали аналогичные результаты. Хотя результаты продолжают озадачивать исследователей, ничто не доказывает их ошибочность.

Мороженое привлекло внимание ученых Гарварда: Фото Google

"В науке есть много такого, что не совсем понятно среднестатистическому Джо (например, мне), но если ученые утверждают, что мороженое полезно для здоровья, я с радостью соглашусь с этим", — написали в The Atlantic.

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