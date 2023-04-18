Мороженое снижает риск диабета несмотря на то, что оно относится к сладостям

Гарвардские ученые считают, что мороженое снижает риск возникновения диабета
В 2018 году докторант Гарвардского университета по имени Андрес Ардиссон Корат представлял диссертационному комитету свое исследование о взаимосвязи между молочными продуктами и хроническими заболеваниями. Одно из исследований привело его к необычному выводу, что среди диабетиков употребление половины чашки мороженого в день было связано с более низким риском возникновения проблем с сердцем.
Об этом сообщил The Atlantic.
Идея о том, что десерт, содержащий насыщенные жиры и сахар, может быть полезен привлекла внимание и других ученых. Ранее заведующий кафедрой Фрэнк Ху поручил Ардиссону Корату провести дополнительные исследования. Ученые до сих пор озадачены выводами Ардиссона Кората поскольоку бросают вызов всякой логике.
"У меня и по сей день нет ответа на этот вопрос", — сказал, эпидемиолог из Университета Миннесоты Марк А. Перейра.
Команда диетологов Гарварда продолжила поиски ответов. В течение нескольких лет ученые анализировали результаты предыдущих исследований, рассматривали новые гипотезы и проводили десятки тестов. Исследование Ардиссона Кората было не первым, которое дало такие результаты.
В 1980-х годах исследователи Гарварда начали собирать "анкеты о частоте приема еды" и медицинские данные тысяч медицинских работников. Первое обсервационное исследование университета, посвященное диабету 2 типа и молочным продуктам, вышло в 2005 году — оно основывалось на данных, собранных в период с 1986 по 1998 год. Исследователи утверждали, что более высокое потребление молочных продуктов с низким содержанием жира было связано с более низким риском развития диабета.
"Снижение риска было связано почти исключительно с употреблением молочных продуктов с низким содержанием жира или обезжиренных молочных продуктов", — пояснили ученые Гарварда.
Согласно результатам исследования, у мужчин, употреблявших две или более порций обезжиренного или нежирного молока в день, риск развития диабета был на 22% ниже. Мужчины, которые ели две или более порций мороженого в неделю, имели такие же результаты, согласно исследованию.
Теория даже была поддержана "реальными доказательствами". Энтони Говард-Кроу, ютубер и онлайн-тренер, сбросил 32 килограмма и увидел улучшения в анализе крови после того, как в течение 100 дней употреблял только мороженое и протеиновые добавки. Но процесс не был приятным.
"Эта диета была, без сомнения, самым жалким диетическим приключением, в которое я когда-либо ввязывался", — сказал Говард-Кроу в интервью Men's Health.
В течение примерно десятилетия несколько исследований показали аналогичные результаты. Хотя результаты продолжают озадачивать исследователей, ничто не доказывает их ошибочность.
"В науке есть много такого, что не совсем понятно среднестатистическому Джо (например, мне), но если ученые утверждают, что мороженое полезно для здоровья, я с радостью соглашусь с этим", — написали в The Atlantic.
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