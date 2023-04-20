Через що волосся може рано сивіти

Колір волосся контролюється розмноженням пулів МСК Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вчені повідомили про нові дослідження, які стверджують, що стовбурові клітини, які можуть переміщатися між відділами росту волосяного фолікула, з віком "застряють" у ньому. Це, в свою чергу, призводить до того, що вони втрачають здатність дозрівати і підтримувати колір волосся.

Про це повідомив The Science.

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Дослідження було зосереджено на меланоцитарних стовбурових клітинах (МСК), які можна знайти як у мишей, так і у людей. Колір волосся контролюється розмноженням, але нефункціональних пулів МСК всередині волосяних фолікулів, які отримують сигнали для перетворення на зрілі клітини. Ці зрілі клітини виробляють білкові пігменти, які відповідають за колір волосся.

Зрілість і колір волосся Фото: Pexels

Результати дослідження показують, що McSCs є досить пластичними, а це означає, що вони рухаються вперед і назад у спектрі зрілості під час типового росту волосся. Рухаючись, вони в кінцевому підсумку переміщуються між відділами волосяних фолікулів, які ростуть.

Зокрема, вчені помітили, що МСК трансформуються між транзитно-підсилювальною стадією, яка є наступною стадією дозрівання, та їхнім найпримітивнішим станом.

Чому волосся сивіє Фото: Pexels

Крім того, вчені виявили, що з віком, випадінням та відростанням волосся все більша кількість МСК застряє у відсіку, відомому як волосяний фолікул, у зв'язку зі старінням та випадінням волосся. Вони залишаються в цьому відсіку, не дозріваючи і не досягаючи транзитно-підсилювальної стадії. Вони також не досягають зародкового відсіку, де вони були спочатку розташовані і де білки WNT підштовхували б їх до регенерації клітин для пігментації.

"Дослідження доповнює сучасне розуміння ролі, яку відіграють McSCs у формуванні кольору волосся. Такі висновки показують можливість того, що такі фіксовані McSC можуть бути знайдені і у людей. Якщо це так, то це може прокласти шлях до запобігання або зворотного розвитку сивини. Зокрема, цим застряглим стовбуровим клітинам можна було б допомогти, щоб вони могли знову переміщатися по клітинах", — сказав доктор філософії, докторант з NYU Langone Health Ци Сунь (Qi Sun).

Хоча МСК мають пластичність, це не стосується інших стовбурових клітин, які здатні до саморегенерації. Це може бути поясненням того, чому ріст волосся продовжується, незважаючи на порушення пігментації.

При цьому в експериментах серед мишей з фізично постарілим волоссям через примусове відростання або вищипування, кількість волосяних фолікулів з McSC всередині збільшилася на 15%. Порівняно зі станом до вищипування волосся, після примусового старіння їхня кількість зменшилася майже вдвічі. Такі клітини не мали здатності до регенерації. Вони також не могли дозріти до меланоцитів, які виробляють пігменти.

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