Из-за чего волосы могут рано седеть

Цвет волос контролируется размножением пулов МСК Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Ученые сообщили о новых исследованиях, утверждающих, что стволовые клетки, которые могут перемещаться между отделами роста волосяного фолликула, с возрастом "застревают" в нем. Это, в свою очередь, приводит к тому, что они теряют способность созревать и поддерживать цвет волос.

Об этом сообщил The Science.

Читайте также:

Исследование было сосредоточено на меланоцитарных стволовых клетках (МСК), которые можно найти как у мышей, так и у людей. Цвет волос контролируется размножением, но нефункциональных пулов МСК внутри волосяных фолликулов, получающих сигналы для превращения в зрелые клетки. Эти зрелые клетки производят белковые пигменты, отвечающие за цвет волос.

Зрелость и цвет волос Фото: Pexels

Результаты исследования показывают, что McSCs достаточно пластичны, а это означает, что они двигаются вперед и назад в спектре зрелости во время типичного роста волос. Двигаясь, они в конечном итоге перемещаются между растущими отделами волосяных фолликулов.

В частности, ученые заметили, что МСК трансформируются между транзитно-усилительной стадией, следующей стадией созревания, и их самым примитивным состоянием.

Почему волосы седеют Фото: Pexels

Кроме того, ученые обнаружили, что с возрастом, выпадением и отрастанием волос все большее количество МСК застревает в отсеке, известном как волосяной фолликул, в связи со старением и выпадением волос. Они остаются в этом отсеке, не созревая и не достигая транзитно-усилительной стадии. Они также не достигают зародышевого отсека, где они были первоначально расположены и где белки WNT подталкивали их к регенерации клеток для пигментации.

"Исследование дополняет современное понимание роли, которую играют McSCs в формировании цвета волос. Такие выводы показывают возможность того, что такие фиксированные McSC могут быть найдены и у людей. Если это так, то это может проложить путь к предотвращению или обратному развитию седины. В частности, этим застрявшим стволовым клеткам можно было бы помочь, чтобы они могли снова перемещаться по клеткам", — сказал доктор философии, докторант из NYU Langone Health Ци Сунь (Qi Sun).

Хотя МСК обладают пластичностью, это не касается других стволовых клеток, способных к саморегенерации. Это может быть объяснением того, почему рост волос продолжается, несмотря на нарушение пигментации.

При этом в экспериментах среди мышей с физически состарившимися волосами из-за принудительного отрастания или выщипывания количество волосяных фолликулов с McSC внутри увеличилось на 15%. По сравнению с состоянием до выщипывания волос, после принудительного старения их количество уменьшилось почти вдвое. Такие клетки не обладали способностью к регенерации. Они также не могли созреть до меланоцитов, производящих пигменты.

Раньше мы писали о пяти вредных пищевых привычках, приводящих к облысению.