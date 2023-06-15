Їзда на самокатах позначається на щелепі

Дівчина та хлопець на самокатах. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Лікарка повідомила, що такий вид транспорту, як електричний самокат може бути небезпечний для людей, які мають гнатологічні проблеми. Тож варто прислухатися до порад, та обмежитися таким видом пересування.

Про це повідомила ортодонт, гнатолог Марина Федоненко.

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"Є важливий фактор, який потрібно враховувати протягом гнатологічного лікування. Це використання асиметричного транспорту, особливо зараз дуже популярні самокати та електричні самокати", — повідомила лікарка.

Електричні самокати. Фото: Freepik

Як електричні самокати пов'язані з роботою щелепи

Люди навіть не замислюються над тим, що їзда на самокаті позначається на роботі щелепи.

"Якщо ви проходите гнатологічне лікування, або маєте гематологічну патологію особливо в стані загострення, виключте цей вид транспорту, аж поки ви не одужаєте, тому що це дуже важливо", — додала ортодонт.

Зображення щелепи. Фото: Freepik

Нерівномірне навантаження

Під час їзди на самокаті, рівновага розподіляється нерівномірно, тим самим створюється тиск на щелепу.

Дівчина біля самокату. Фото: Freepik

"Нагадую, що нижня щелепа та підязикова кіста є важливою частиною опорнорухового апапрату, впливає на втримання рівноваги й звісно ж є одним з поясів рівноваги", — резюмувала лікарка.

Раніше ми писали, що ортодонт розповіла, як перевірити чи правильно ви відкриваєте рот.