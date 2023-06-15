Езда на самокатах сказывается на челюсти

Девушка и парень на самокатах. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Врач сообщила, что такой вид транспорта, как электрический самокат может быть опасен для людей, имеющих гнатологические проблемы. Поэтому следует прислушиваться к советам и ограничиться таким видом передвижения.

Об этом сообщила ортодонт, гнатолог Марина Федоненко.

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"Есть важный фактор, который нужно учитывать во время гнатологического лечения. Это использование асимметричного транспорта, особенно сейчас очень популярны самокаты и электрические самокаты", — сообщила врач.

Электрические самокаты. Фото: Freepik

Как электрические самокаты связаны с работой челюсти

Люди даже не задумываются о том, что езда на самокате сказывается на работе челюсти.

"Если вы проходите гнатологическое лечение, или имеете гематологическую патологию особенно в состоянии обострения, исключите этот вид транспорта, пока вы не поправитесь, потому что это очень важно", — добавила ортодонт.

Изображение челюсти. Фото: Freepik

Неравномерная нагрузка

Во время езды на самокате равновесие распределяется неравномерно, тем самым создается давление на челюсть.

Девушка возле самоката. Фото: Freepik

"Напоминаю, что нижняя челюсть и подъязычная киста является важной частью опорнодвигательного апапрата, влияет на удержание равновесия и конечно же является одним из поясов равновесия", — резюмировала врач.

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