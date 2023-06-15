Езда на самокатах сказывается на челюсти

Ортодонт рассказала, кому лучше отказаться от электросамоката
Врач сообщила, что такой вид транспорта, как электрический самокат может быть опасен для людей, имеющих гнатологические проблемы. Поэтому следует прислушиваться к советам и ограничиться таким видом передвижения.
Об этом сообщила ортодонт, гнатолог Марина Федоненко.
"Есть важный фактор, который нужно учитывать во время гнатологического лечения. Это использование асимметричного транспорта, особенно сейчас очень популярны самокаты и электрические самокаты", — сообщила врач.
Как электрические самокаты связаны с работой челюсти
Люди даже не задумываются о том, что езда на самокате сказывается на работе челюсти.
"Если вы проходите гнатологическое лечение, или имеете гематологическую патологию особенно в состоянии обострения, исключите этот вид транспорта, пока вы не поправитесь, потому что это очень важно", — добавила ортодонт.
Неравномерная нагрузка
Во время езды на самокате равновесие распределяется неравномерно, тем самым создается давление на челюсть.
"Напоминаю, что нижняя челюсть и подъязычная киста является важной частью опорнодвигательного апапрата, влияет на удержание равновесия и конечно же является одним из поясов равновесия", — резюмировала врач.
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