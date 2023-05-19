Від чого погіршується зір

Зображення очей. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Недостатня кількість сну позначається на нашому здоров'ї. А з огляду на зачастілі повітряні тривоги вночі, безсоння, на жаль, стає для багатьох неприємним супутником життя. Відтак на ранок ми почуваємося розбитими й втомленими, погано тямимо й навіть бачимо.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомила лікарка-офтальмологиня мережі клінік "Новий Зір" Ольга Кацанівська.

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Що спричиняє безсоння

"До неспання можуть призводити різні чинники, зокрема, напружений графік роботи, галасливе оточення, стрес, тривожність, а також наші звички. Так-так, вечірнє читання або перегляд відео в смартфоні не розслабляють, а активують нервову систему. Адже синє світло від екрана перешкоджає виробленню в організмі мелатоніну – гормону сну", — повідомила лікарка.

Людину мучить безсоння. Фото: Freepik

Тривожними сигналами мають стати проблеми із засипанням, часте прокидання серед ночі, нетривалий або, навпаки, довгий сон, понад 10 годин.

Скільки ж треба спати?

Все залежить від віку людини — чим вона молодша, тим більше потрібно спати, щоб відновити сили й усі системи організму.

Отже, норми сну:

1–2-річній дитині — 11–14 годин;

дошкільняті (3–5 років) — 10–13;

школяру (6–13 років) — 9–11;

підлітку (14–17 років) — 8–10;

дорослому — 7–9;

літній людині — 7–8 годин.

Людина прокидається. Фото: Freepik

"Бачите, що спите менше? Будьте уважними до цього аспекту життя, бо регулярне недосипання має накопичувальний ефект й відбивається на самопочутті. А хронічне безсоння призводить до більш серйозних ускладнень, зокрема й до хвороб", — додала лікарка.

Страждає серцево-судинна система, є небезпека виникнення цукрового діабету, ожиріння, деменції та захворювань органів зору.

Лікарка підбирає лінзи. Фото: Freepik

Наслідки порушень сну для очей

Перші ключові симптоми, які виникають у тих, хто має проблеми зі сном:

передусім погіршується якість зору. Одним складно роздивитися щось зблизька, наприклад читати, бо літери починають розпливатися. Іншим, навпаки — розгледіти об’єкти на далекій відстані: обличчя перехожого чи сигнал світлофора;

з’являється синдром сухого ока. Зазвичай в людей, які багато часу працюють за комп’ютером або засиджуються до ночі в гаджетах;

червоніють очі, а все тому, що через брак сну кровоносні судини стоншуються і рвуться;

біль при погляді на яскраві предмети при сонячному світлі.

Людське око. Фото: Freepik

А от більшими ускладненнями від порушень сну є дегенеративні зміни центральної ділянки сітківки — макулярної. Її ще називають географічною атрофією, що призводить до погіршення зору.

Положення під час сну має значення!

"Виявляється, що на стан очей впливає не лише тривалість сну, а й положення тіла. Щодо цього було цікаве дослідження. Отже, якщо любите спати обличчям у подушку, є загроза розвитку глаукоми. Захворювання небезпечне через підвищений внутрішньоочний тиск, який спричиняє відмирання зорового нерва. Механізм негативної дії на очі такий: підвищений тиск на очні яблука призводить до порушення постачання сітківки киснем і руйнування стінки судин", — пояснила Ольга Кацанівська.

З часом відбувається порушення відтоку очної рідини — і як наслідок, розвивається глаукома.

"Тож краще спати на спині або на боку. Але потрібно враховувати, що людям, які мають синдром хронічного апное (часто хроплять вночі), положення на спині не підходить, бо так порушується насичення киснем структур ока. Як бачимо, хропуни також схильні до виникнення глаукоми", — додала лікарка.

Мелатонін — запорука здоров’я очей

У разі порушень сну відбуваються гормональні зміни й в організмі зменшується вироблення мелатоніну. А значення цього гормону складно переоцінити. Він допомагає нам засинати, коригує цикл сну, збільшує його тривалість, та головне — захищає мозок від наслідків емоційного стресу, дає йому й очам відпочити.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Взагалі, мелатонін допомагає підтримувати здоров’я очей. Було проведено дослідження: протягом півроку добровольці приймали синтетичний мелатонін у таблетках. У результаті вдалося відтермінувати вікові зміни сітківки й зберегти зір", — повідомила лікарка.

Тож якщо організм недостатньо виробляє мелатонін, його можна додатково отримати, наприклад з їжею. Продукти, що у своєму складі мають амінокислоту триптофан, сприяють продукуванню цього гормону.

Що ж тоді корисно їсти?

Помідори, банани, вишні, арахіс, спаржу, волоські горіхи, броколі, полуницю, твердий сир.

"Ну і звичайно, є штучні добавки у формі пігулок. Але слід пам’ятати, що їх може призначати лише лікар", — додала офтальмологиня.

Як позначається нічна робота на очах

Якщо ми не спимо вночі, це впливає на очі. Вони стають червоними, з’являється сухість. Особливо страждають оператори чи охоронці, яким доводиться спостерігати за камерами й дивитися в монітори. Хоча не меншої шкоди завдають собі любителі читати вночі з телефону.

"Взагалі, гаджети через випромінювання короткохвильового синього світла згубно впливають на зорову систему — на сітківку, кришталик, слизову, спричиняючи синдром сухого ока, катаракту, вікову дегенерацію жовтої плями. Та й саме синє комп’ютерне світло порушує біоритми сну й перешкоджає виробленню мелатоніну. Тож краще уникати взаємодії зі смартфонами чи ноутбуками увечері. А якщо все ж доводиться тривалий час працювати за ПК, використовуйте захисні окуляри від комп’ютера", — повідомила лікарка.

Ілюстративне зображення безсоння. Фото: Freepik

Тим, в кого поганий зір, на звичайні окуляри з діоптріями можна наносити спеціальне захисне покриття від синього спектра — це робиться в оптиках за рецептом офтальмолога.

До кого звертатися

Якщо у вас безсоння, відвідайте терапевта, невролога або ендокринолога. Іноді потрібен навіть психолог. Самому призначати ліки не можна, бо спочатку слід пройти комплексне обстеження.

А на прийомі в офтальмолога обов’язково розкажіть, скільки часу спите. Лікарі часто ставлять таке запитання молодим пацієнтам, адже це важлива інформація для подальших рекомендацій і лікування.

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