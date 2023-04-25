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Лікар розповів, як правильно вживати моркву, щоб вона була корисна для очей

25 квітня 2023 18:28
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Лікар розповів про те, як правильно їсти моркву
Морква корисна для зору. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Славнозвісна морква, чи справді вона допомагає поліпшити зір? Лікар розповів цікаві факти про корисний овоч. 

Про це повідомив завідувач кафедри офтальмології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України, професор, Президент ГО "Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України" Сергій Риков.

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Жовті продукти. Фото: Freepik 

"Коли бабуся говорила, а зараз ми дамо дитині морквинку або апельсинку, я дуже люблю таких бабусь, тому що саме жовтого кольору овочі та фрукти вони дуже корисні, тому що в нас на очному дні є ділянка, яка зберігає зір. Вона називається макула. Вона знаходиться прямо по центру", — сказав лікар. 

Оскільки ця макула жовто-помаранчевого кольору, то ті речовини, які містяться в овочах та фруктах такого кольору є корисними для зору. Це все пов'язано між собою, зауважує професор. 

Фреш з моркви. Фото: Pexels

"Правда є один нюанс. Якщо бабусі хочуть зробити дитину здоровою, напоїти, наприклад, морквяним соком, то норма моркви складає 72 штуки в день. Але потрібно пам'ятати, що якщо ви робити сік з моркви, то там обов'язково має бути м'якоть моркви. Це буде корисніше", — додав лікар. 

Зелений салат. Фото: Pexels

Професор нагадав, що вранці, коли ви випиваєте склянку води, таким чином наповнюєте клітини рідиною, а потім краще за всього їсти салат, який називається "вітамінна бомба". 

"Це салат з листя шпинату, це може бути й інше листя, капуста, огірок, тобто все зеленого кольору, а також додаєте туди три ложки олії", — сказав лікар. 

Такий салат був гарним доповненням до жовтих і помаранчевих продуктів. 

Раніше ми писали, що Комаровський розповів про незамінний вітамін.

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