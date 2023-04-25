Врач рассказал о том, как правильно есть морковь

Врач рассказал, как правильно употреблять морковь, чтобы она была полезна для глаз
Знаменитая морковь, действительно ли она помогает улучшить зрение? Врач рассказал интересные факты о полезном овоще.
Об этом сообщил заведующий кафедрой офтальмологии НУОЗ Украины им. П.Л. Шупика, член-корреспондент НАМН Украины, заслуженный врач Украины, профессор, Президент ОО "Ассоциация детских офтальмологов и оптомэтристов Украины" Сергей Рыков.
"Когда бабушка говорила, а сейчас мы дадим ребенку морковку или апельсинку, я очень люблю таких бабушек, потому что именно желтого цвета овощи и фрукты они очень полезны, потому что у нас на глазном дне есть участок, который сохраняет зрение. Она называется Макула. Она находится прямо по центру", — сказал врач.
Поскольку эта макула желто-оранжевого цвета, то вещества, которые содержатся в овощах и фруктах такого цвета, полезны для зрения. Это все связано между собой, отмечает профессор.
"Правда есть один аспект. Если бабушки хотят сделать ребенка здоровым, напоить, например морковным соком, то норма моркови составляет 72 штуки в день. Но нужно помнить, что если вы делать сок из моркови, то там обязательно должна быть мякоть моркови. Это будет полезнее", — добавил врач.
Профессор напомнил, что утром, когда вы пьете стакан воды, таким образом наполняете клетки жидкостью, а затем лучше всего есть салат, который называется "витаминная бомба".
"Это салат из листьев шпината, это могут быть и другие листья, капуста, огурец, то есть все зеленого цвета, а также добавляете туда три ложки масла", — сказал врач.
Такой салат был хорошим дополнением к желтым и оранжевым продуктам.
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