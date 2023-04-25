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Врач рассказал, как правильно употреблять морковь, чтобы она была полезна для глаз

25 апреля 2023 18:28
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Врач рассказал о том, как правильно есть морковь
Морковь полезна для зрения. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Знаменитая морковь, действительно ли она помогает улучшить зрение? Врач рассказал интересные факты о полезном овоще.

Об этом сообщил заведующий кафедрой офтальмологии НУОЗ Украины им. П.Л. Шупика, член-корреспондент НАМН Украины, заслуженный врач Украины, профессор, Президент ОО "Ассоциация детских офтальмологов и оптомэтристов Украины" Сергей Рыков.

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Желтые продукты. Фото: Freepik

"Когда бабушка говорила, а сейчас мы дадим ребенку морковку или апельсинку, я очень люблю таких бабушек, потому что именно желтого цвета овощи и фрукты они очень полезны, потому что у нас на глазном дне есть участок, который сохраняет зрение. Она называется Макула. Она находится прямо по центру", — сказал врач.

Поскольку эта макула желто-оранжевого цвета, то вещества, которые содержатся в овощах и фруктах такого цвета, полезны для зрения. Это все связано между собой, отмечает профессор.

Фреш из моркови. Фото: Pexels

"Правда есть один аспект. Если бабушки хотят сделать ребенка здоровым, напоить, например морковным соком, то норма моркови составляет 72 штуки в день. Но нужно помнить, что если вы делать сок из моркови, то там обязательно должна быть мякоть моркови. Это будет полезнее", — добавил врач.

Зеленый салат. Фото: Pexels

Профессор напомнил, что утром, когда вы пьете стакан воды, таким образом наполняете клетки жидкостью, а затем лучше всего есть салат, который называется "витаминная бомба".

"Это салат из листьев шпината, это могут быть и другие листья, капуста, огурец, то есть все зеленого цвета, а также добавляете туда три ложки масла", — сказал врач.

Такой салат был хорошим дополнением к желтым и оранжевым продуктам.

Раньше мы писали, что Комаровский рассказал о незаменимом витамине.

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