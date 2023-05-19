От чего ухудшается зрение

Изображение глаз. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Недостаточное количество сна сказывается на нашем здоровье. А учитывая частые воздушные тревоги ночью, бессонница, к сожалению, становится для многих неприятным спутником жизни. Следовательно, наутро мы чувствуем себя разбитыми и уставшими, плохо понимаем и даже видим.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщила врач-офтальмолог сети клиник "Новий Зір" Ольга Кацановская.

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"К бодрствованию могут приводить разные факторы, в частности, напряженный график работы, шумное окружение, стресс, тревожность, а также наши привычки. Да-да, вечернее чтение или просмотр видео в смартфоне не расслабляют, а активируют нервную систему. Ведь синий свет от экрана препятствует выработке в организме мелатонина — гормона сна", — сообщила врач.

Человека мучает бессонница. Фото: Freepik

Тревожными сигналами должны стать проблемы с засыпанием, частое пробуждение ночью, непродолжительный или, наоборот, долгий сон, более 10 часов.

Сколько нужно спать?

Все зависит от возраста человека — чем он младше, тем больше нужно спать, чтобы восстановить силы и все системы организма.

Нормы сна:

1–2-летнему ребенку – 11–14 часов;

дошкольники (3–5 лет) – 10–13;

школьнику (6–13 лет) – 9–11;

подростку (14–17 лет) — 8–10;

взрослому – 7–9;

пожилому человеку – 7–8 часов.

Человек просыпается. Фото: Freepik

"Видите, что спите меньше? Будьте внимательны к этому аспекту жизни, потому что регулярное недосыпание имеет накопительный эффект и отражается на самочувствии. А хроническая бессонница приводит к более серьезным осложнениям, в том числе и к болезням", — добавила врач.

Страдает сердечно-сосудистая система, есть опасность возникновения сахарного диабета, ожирения, деменции и заболеваний органов зрения.

Врач подбирает линзы. Фото: Freepik

Последствия нарушений сна для глаз

Первые ключевые симптомы, возникающие у тех, кто испытывает проблемы со сном:

прежде всего ухудшается качество зрения. Одним сложно разглядеть что-то вблизи, например читать, потому что буквы начинают расплываться. Другим, напротив – разглядеть объекты на дальнем расстоянии: лицо прохожего либо сигнал светофора;

появляется синдром сухого глаза. Обычно у людей, много времени работающих за компьютером или засиживающихся до ночи в гаджетах;

краснеют глаза, а все потому, что за неимением сна кровеносные сосуды утончаются и рвутся;

боли при взгляде на яркие предметы при солнечном свете.

Человеческий глаз. Фото: Freepik

А вот большими осложнениями от нарушений сна являются дегенеративные изменения центрального участка сетчатки – макулярного. Ее еще называют географической атрофией, что приводит к ухудшению зрения.

Положение во время сна имеет значение

"Оказывается, что на состояние глаз влияет не только продолжительность сна, но и положение тела. По этому поводу было интересное исследование. Итак, если любите спать лицом в подушку, есть угроза развития глаукомы. Заболевание опасно из-за повышенного внутриглазного давления, вызывающего отмирание зрительного нерва "Механизм негативного воздействия на глаза таков: повышенное давление на глазные яблоки приводит к нарушению снабжения сетчатки кислородом и разрушению стенки сосудов", — пояснила Ольга Кацановская.

Со временем происходит нарушение оттока глазной жидкости – и, как следствие, развивается глаукома.

"Так лучше спать на спине или на боку. Но нужно учитывать, что людям, имеющим синдром хронического апноэ (часто храпят ночью), положение на спине не подходит, так как нарушается насыщение кислородом структур глаза. Как видим, храпуны также склонны к возникновению глаукомы", — добавила врач.

Мелатонин – залог здоровья глаз

При нарушениях сна происходят гормональные изменения и в организме уменьшается выработка мелатонина. А значение этого гормона сложно переоценить. Он помогает нам засыпать, корректирует цикл сна, увеличивает его продолжительность и главное – защищает мозг от последствий эмоционального стресса, дает ему и глазам отдохнуть.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Вообще мелатонин помогает поддерживать здоровье глаз. Было проведено исследование: в течение полугода добровольцы принимали синтетический мелатонин в таблетках. В результате удалось отсрочить возрастные изменения сетчатки и сохранить зрение", — сообщила врач.

Так что если организм недостаточно производит мелатонин, его можно дополнительно получить, например с пищей. Продукты, содержащие аминокислоту триптофан, способствуют продуцированию этого гормона.

Что тогда полезно есть?

Помидоры, бананы, вишни, арахис, спаржу, грецкие орехи, брокколи, клубнику, твердый сыр.

"Ну и конечно, есть искусственные добавки в форме таблеток. Но следует помнить, что их может назначать только врач", — добавила офтальмолог.

Как сказывается ночная работа на глазах

Если мы не спим ночью, это влияет на глаза. Они становятся красными, появляется сухость. Особенно страдают операторы или телохранители, которым приходится наблюдать за камерами и смотреть в мониторы. Хотя не меньший вред наносят любители читать ночью с телефона.

"Вообще, гаджеты из-за излучения коротковолнового синего света губительно влияют на зрительную систему – на сетчатку, хрусталик, слизистую, вызывая синдром сухого глаза, катаракту, возрастную дегенерацию желтого пятна. Да и сам синий компьютерный свет нарушает биоритмы сна и препятствует выработке. Так что лучше избегать взаимодействия со смартфонами или ноутбуками вечером. А если все же приходится длительное время работать за ПК, используйте защитные очки от компьютера", — сообщила врач.

Иллюстративное изображение бессонницы. Фото: Freepik

Тем, у кого плохое зрение, на обычные очки с диоптриями можно наносить специальное защитное покрытие от синего спектра – это делается в оптиках по рецепту офтальмолога.

К кому обращаться

Если у вас бессонница, посетите терапевта, невролога или эндокринолога. Иногда нужен даже психолог. Самому назначать лекарство нельзя, потому что сначала следует пройти комплексное обследование.

А на приеме у офтальмолога обязательно расскажите, сколько времени спите. Врачи часто задают такой вопрос молодым пациентам, ведь это важная информация для дальнейших рекомендаций и лечения.

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