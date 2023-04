Вчені розповіли про користь огірків

Огірки вважаються фруктами, а не овочами. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Існує безліч науково обґрунтованих причин, чому вживання огірків може допомогти оптимізувати здоров'я. Вчені розповіли про нові цікаві факти, про які багато хто навіть не здогадувався.

Про це повідомив сайт №1 у світі з харчування та один провідних сайтів про їжу в США Eat This, Not That.

Читайте також:

8 науково обґрунтованих переваг вживання огірків

Щоб допомогти вам краще зрозуміти вплив вживання цього смачного фрукта (цікавий факт: огірок технічно є фруктом, а не овочем), ось вісім науково підтверджених переваг вживання огірків.

Вживання огірків підтримує здоров'я кісток

Огірки — це багатий на поживні речовини, низькокалорійний фрукт (для більшості людей вони маскуються під овочі). Згідно з дослідженнями, огірки багаті на вітамін К, який сприяє формуванню та зміцненню міцних, здорових кісток. В одному огірку міститься близько 50 мікрограмів вітаміну К. Це може здатися небагато, але насправді це трохи більше 40% добової норми вітаміну К на день.

Огірки допомагають зберегти свіжість подиху

"Огірки можуть допомогти при неприємному запаху з рота завдяки вмісту води, клітковини та фотохімічних речовин. Вони на 95% складаються з води, що робить їх зволожуючою їжею. Сухість у роті є поширеною причиною неприємного запаху з рота, оскільки слина допомагає змивати бактерії в роті. Коли ви зневоднені, ваш рот виробляє менше слини, що може призвести до неприємного запаху з рота. Вживання огірків може допомогти зволожити ротову порожнину, збільшити вироблення слини і допомогти змити бактерії. Огірки містять фітохімічні речовини, такі як поліфеноли та флавоноїди, які мають антиоксидантні властивості. Ці сполуки допомагають зменшити кількість бактерій у роті, які можуть викликати неприємний запах з рота", — повідомила доктор філософії Йона Бурдеос.

Лимонад із огірка. Фото: Pexels

Огірки можуть допомогти знизити кров'яний тиск

Дослідження 2017 року показало зниження артеріального тиску після вживання огіркового соку. Хоча огірки традиційно не входять до складу смузі, це може стати причиною для того, щоб випити огірковий сік сьогодні.

Огірки можуть допомогти запобігти діабету

Намагаючись уникнути діабету, найкраще почати коригувати свій раціон — уникати високооброблених вуглеводів, відмовитися від солодких напоїв і обмежити вживання червоного м'яса, згідно з Гарвардським інститутом здоров'я (Harvard Health).

Салат із огірків. Фото: Pexels

На додаток до цих дієтичних рекомендацій, важливо також почати вживати більше продуктів з низьким глікемічним індексом (ГІ). ГІ — це число, яке присвоюється різним продуктам харчування, в діапазоні від нуля до 100. Чим вище значення глікемічного індексу, тим більше підвищується рівень цукру в крові людини після вживання цього продукту.

"Вживання продуктів з низьким ГІ може допомогти знизити резистентність до інсуліну, що, в свою чергу, допомагає знизити ризик розвитку діабету 2 типу, згідно з журналом", — написали в журналі Nutrition Journal.

Огірки підтримують вашу гідратацію

Згідно з опитуванням населення Франції та Великобританії, опублікованим журналом Nutrients, огірки на 95% складаються з води, а це означає, що, крім хрусткого перекусу, ви також отримуєте гідратацію в процесі вживання огірків.

"Огірки можуть допомогти поповнити загальну добову норму рідини, підтримувати відчуття зволоженості та оптимальне функціонування організму", — повідомив зареєстрований дієтолог і сертифікований клініцист з підтримки харчування Крістін Гіллеспі.

Огірки на 95% складаються з води. Фото: Pexels

Вживання огірків може допомогти вам схуднути

Згідно з дослідженням Nutrients, присвяченим енергетичній щільності їжі, існує зв'язок між споживанням продуктів з низькою енергетичною щільністю і втратою ваги. Крім того, завдяки високому вмісту води, огірки надзвичайно ситні, залишаючись при цьому низькокалорійними, що робить їх чудовою закускою для тих, хто прагне схуднути. Особливо, якщо ви поєднуєте їх із ситними корисними соусами, такими як хумус або гуакамоле.

Огірки допомагають уникати запорів

У дослідженні, опублікованому в журналі Fitoterapia з Університету Джадавпура, йдеться про те, що насіння огірка, якого в ньому багато, допомагає "запобігти запорам". Медичний коледж Університету штату Пенсильванія рекомендує додавати огірки до різних страв, щоб полегшити травлення.

Огірки зменшують здуття живота

Багаті на специфічні поживні речовини, які допомагають усунути затримку води та запалення, огірки можуть бути ідеальним рішенням, яке допоможе уникнути здуття живота. Частково це пов'язано з високим вмістом калію в огірках. Містячи 442 міліграми калію, один огірок може забезпечити вас майже 10% добової норми цього важливого мінералу.

"Калій, що міститься в огірках, може допомогти людям відчувати менше здуття живота, зменшуючи затримку води. І якщо люди страждають від здуття живота через закрепи, вживання огірків зі шкіркою може забезпечити організм клітковиною, яка може допомогти йому рухатися більш плавно, що, в свою чергу, може допомогти людям відчувати менше здуття", — повідомив дієтолог Лорен Манакер.

Раніше ми писали, що шеф-кухар дав рекомендації, як обрати найкращу курку в продуктовому магазині.