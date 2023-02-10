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Їжте та молодійте: п'ять харчових звичок, які сповільнюють старіння

10 лютого 2023 23:15
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Які харчові звички сповільнюють старіння: п'ять порад дієтологів
Дієта може уповільнити процеси старіння
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Продукти, які ми споживаємо, мають значний вплив на наше здоров'я, а відповідно і зовнішній вигляд. Дієтологи поділилися низкою секретів про те, як харчуватися, щоб сповільнити старіння. 

Про це йдеться у публікації на сайті eatthis.com

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Лікарі зазначають, що старіння може вплинути на здоров’я вашого серця, кісток і м’язів, когнітивне здоров’я та інші аспекти. Також старіння підвищує ризик хронічних захворювань. Водночас дотримання звичок здорового харчування разом із регулярними фізичними вправами може допомогти зменшити ці ризики та досягти здорового процесу старіння.

Клітковина може допомогти здоров’ю серця

Отримання достатньої кількості клітковини в повсякденному житті має вирішальне значення для здоров’я серця, але оскільки клітковина міститься в таких продуктах, як цільні зерна та овочі, багатьом людям важко отримати достатню кількість. Людям часто здається, що вуглеводи "погані", що може змусити їх уникати зернових, або вони можуть просто отримувати недостатню кількість овочів під час кожного прийому їжі. 

Якими б не були причини недостатнього споживання клітковини, важливо почати шукати продукти, багаті клітковиною, які вам подобаються, заради свого серця. 

В огляді, опублікованому в Journal of Chiropractic Medicine, зроблено висновок, що споживання великої кількості клітковини може знизити загальний рівень холестерину і навіть знизити ризик смертності від серцево-судинних захворювань. 

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Середземноморська дієта дійсно працює

Можливо, ви чули про середземноморську дієту  в розмовах про старіння, оскільки було встановлено, що такий спосіб харчування насправді уповільнює процес старіння. Ця дієта черпає натхнення з Італії, Греції, Іспанії та інших регіонів, які знаходяться поблизу Середземного моря, і включає такі продукти, як фрукти, овочі, цільні зерна, бобові та корисні жири, такі як оливки та оливкова олія. Час від часу додається риба, але ця дієта переважно рослинна. Це також значно обмежує споживання обробленої їжі та доданого цукру.

У 2015 році Advances in Nutrition Journal опублікував системний огляд взаємозв’язку між дієтою, деменцією та старінням мозку. Згідно з цим оглядом, з дотримання середземноморської дієти пов'язували зниження ризиків деменції та хвороби Альцгеймера у літньому віці, а також уповільненням когнітивного старіння. 

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Ваша дієта може зменшити запалення

Коли справа доходить до старіння, наука показує, що запалення може бути основною причиною прискорення процесу. Відповідно до мета-аналізу Aging Research Reviews, хронічне запалення низького ступеня може бути чинником багатьох хронічних хвороб і хвороб, які зазвичай виникають у старості. Крім того, у звіті зазначено, що старіння також може відігравати певну роль у підвищенні рівня запалення в організмі. З цих причин важливо звернути увагу на те, як ваша дієта впливає на рівень запалення з віком.

У звіті Aging Research Reviews також виявлено, що вживання жирних кислот омега-3 або додавання добавок з ними може значно допомогти зменшити запалення з віком. 

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Зосередьтеся на добре збалансованій дієті, а не лише на певних поживних речовинах

Завжди можливо, що ваш лікар порекомендує додавати певні поживні речовини з віком, особливо якщо є певні сфери здоров’я, які потребують уваги. Однак багато досліджень щодо дієти та старіння показують, що збалансована дієта, яка включає багато поживних речовин, є більш ефективною, ніж добавки.

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Ваша дієта може бути важливішою за догляд за шкірою

На вашу шкіру та швидкість її старіння впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники, але багато людей настільки зосереджені на вирішенні зовнішніх факторів за допомогою зовнішніх рішень, як-от купівля правильних засобів для догляду за шкірою. Та на стан шкіри впливають і внутрішні фактори, як-от їхня дієта.

Відповідно до звіту, опублікованого в Nutrients, існує багато різних вітамінів, поживних речовин і мінералів, які відіграють унікальну роль у уповільненні процесу старіння шкіри. 

У цьому звіті також зазначається, що такі речі, як куріння, алкоголь, дієта з високим вмістом жиру та додавання цукру, пов’язані зі швидким старінням шкіри. Але, попри те, що ваша дієта відіграє ключову роль у процесі старіння вашої шкіри, все одно рекомендується наносити сонцезахисні креми.

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Нагадаємо, у 2022 році вчені здійснили чимало наукових відкриттів, що стосувалися харчування та дієт. Виявилось, що деякі результати щодо шести продуктів відверто шокували дослідників та перевернули уявлення про цю їжу. 

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