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Ешьте и молодейте: пять пищевых привычек, которые замедляют старение

10 февраля 2023 23:15
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Какие пищевые привычки замедляют старение: пять советов диетологов
Диета может замедлить процессы старения
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Продукты, которые мы потребляем, оказывают значительное влияние на наше здоровье, а соответственно и внешний вид. Диетологи поделились рядом секретов о том, как питаться, чтобы замедлить старение.

Об этом говорится в публикации на сайте eatthis.com.

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Врачи отмечают, что старение может повлиять на здоровье вашего сердца, костей и мышц, когнитивное здоровье и другие аспекты. Также старение увеличивает риск приобретенных болезней. В то же время соблюдение привычек здорового питания вместе с регулярными физическими упражнениями может помочь уменьшить эти риски и достичь здорового процесса старения.

Клетчатка может помочь здоровью сердца

Получение достаточного количества клетчатки в повседневной жизни имеет решающее значение для здоровья сердца, но поскольку клетчатка содержится в таких продуктах как цельные зерна и овощи, многим людям трудно получить достаточное количество. Людям часто кажется, что углеводы "плохие", что может заставить их избегать зерновых или они могут просто получать недостаточное количество овощей во время каждого приема пищи.

Какими бы ни были причины недостаточного потребления клетчатки, важно начать искать продукты, богатые клетчаткой, которые вам нравятся, ради своего сердца.

В обзоре, опубликованном Journal of Chiropractic Medicine, сделан вывод, что потребление большого количества клетчатки может снизить общий уровень холестерина и даже снизить риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Средиземноморская диета действительно работает

Возможно, вы слышали о средиземноморской диете в разговорах о старении, поскольку было установлено, что такой способ питания действительно замедляет процесс старения. Эта диета черпает вдохновение из Италии, Греции, Испании и других регионов, находящихся поблизости от Средиземного моря, и включает такие продукты, как фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые и полезные жиры, такие как оливки и оливковое масло. Иногда добавляется рыба, но эта диета в основном растительная. Это также значительно ограничивает потребление обработанной пищи и сахара.

В 2015 году Advances in Nutrition Journal опубликовал системный обзор взаимосвязи между диетой, деменцией и старением мозга. Согласно этому обзору, с соблюдением средиземноморской диеты связывали снижение рисков деменции и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте, а также замедлением когнитивного старения.

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Ваша диета может уменьшить воспаление

Когда дело доходит до старения, наука показывает, что воспаление может являться основной причиной ускорения процесса. Согласно мета-анализу Aging Research Reviews, хроническое воспаление низкой степени может являться фактором многих хронических болезней и болезней, обычно возникающих в старости. Кроме того, в отчете отмечено, что старение также может играть определенную роль в повышении уровня воспаления в организме. По этим причинам важно обратить внимание на то, как ваша диета влияет на уровень воспаления с возрастом.

В отчете Aging Research Reviews также обнаружено, что употребление жирных кислот омега-3 или добавление добавок с ними может значительно помочь снизить воспаление с возрастом.

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Сосредоточьтесь на хорошо сбалансированной диете, а не только на определенных питательных веществах

Всегда возможно, что ваш врач порекомендует добавлять определенные питательные вещества с возрастом, особенно если есть определенные сферы здоровья, требующие внимания. Однако многие исследования по диете и старению показывают, что сбалансированная диета, включающая много питательных веществ, более эффективна, чем добавки.

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Ваша диета может быть важнее ухода за кожей

На вашу кожу и скорость ее старения влияют как внутренние, так и внешние факторы, но многие люди настолько сосредоточены на решении внешних факторов с помощью внешних решений, таких как покупка правильных средств по уходу за кожей. Но на состояние кожи влияют и внутренние факторы, такие как их диета.

Согласно отчету, опубликованному в Nutrients, существует много разных витаминов, питательных веществ и минералов, которые играют уникальную роль в замедлении процесса старения кожи.

В этом отчете также отмечается, что такие вещи как курение, алкоголь, диета с высоким содержанием жира и добавление сахара, связанные с быстрым старением кожи. Но несмотря на то, что ваша диета играет ключевую роль в процессе старения вашей кожи, все равно рекомендуется наносить солнцезащитные кремы.

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Напомним, в 2022 году ученые осуществили немало научных открытий, касающихся питания и диет. Оказалось, что некоторые результаты по шести продуктам откровенно шокировали исследователей и перевернули представление об этой пище.

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