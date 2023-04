Ученые рассказали о пользе огурцов

Огурцы считаются фруктами, а не овощами. Фото: Pexels

Есть множество научно обоснованных причин, почему употребление огурцов может помочь оптимизировать здоровье. Ученые рассказали о новых интересных фактах, о которых многие даже не догадывались.

Об этом сообщил сайт №1 в мире по питанию и один из ведущих сайтов о еде в США Eat This, Not That.

8 научно обоснованных преимуществ употребления огурцов

Чтобы помочь вам лучше понять влияние употребления этого вкусного фрукта (интересный факт: огурец технически является фруктом, а не овощем), вот восемь научно подтвержденных преимуществ употребления огурцов.

Употребление огурцов поддерживает здоровье костей

Огурцы — это богатый питательными веществами, низкокалорийный фрукт (для большинства людей они маскируются под овощи). Согласно исследованиям, огурцы богаты витамином К, который способствует формированию и укреплению крепких, здоровых костей. В одном огурце содержится около 50 микрограмм витамина К. Это может показаться немного, но на самом деле это не более 40% суточной нормы витамина К в день.

Огурцы помогают сохранить свежесть дыхания

"Огурцы могут помочь при неприятном запахе изо рта благодаря содержанию воды, клетчатки и фотохимических веществ. Они на 95% состоят из воды, что делает их увлажняющей пищей. Сухость во рту является распространенной причиной неприятного запаха изо рта, поскольку слюна помогает смывать бактерии во рту. Когда вы обезвожены, ваш рот производит меньше слюны, что может привести к неприятному запаху изо рта Употребление огурцов может помочь увлажнить полость рта, увеличить выработку слюны и помочь смыть бактерии. Эти соединения помогают уменьшить количество бактерий во рту, которые могут вызвать неприятный запах изо рта", — сообщила доктор философии Йона Бурдеос.

Огурцы могут помочь снизить кровяное давление

Исследование 2017 показало снижение артериального давления после употребления огуречного сока. Хотя огурцы традиционно не входят в состав полосы, это может стать причиной для того, чтобы выпить огуречный сок сегодня.

Огурцы могут помочь предотвратить диабет

Пытаясь избежать диабета, лучше начать корректировать свой рацион — избегать высокообработанных углеводов, отказаться от сладких напитков и ограничить употребление красного мяса, согласно Гарвардскому институту здоровья (Harvard Health).

В дополнение к этим диетическим рекомендациям важно также начать употреблять больше продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ). ГИ — это число, которое присваивается разным продуктам питания, в диапазоне от нуля до 100. Чем выше значение гликемического индекса, тем больше повышается уровень сахара в крови человека после употребления этого продукта.

"Употребление продуктов с низким ГИ может помочь снизить резистентность к инсулину, что, в свою очередь, помогает снизить риск развития диабета 2 типа согласно журналу", — написали в журнале Nutrition Journal.

Они поддерживают вашу гидратацию

Согласно опросу населения Франции и Великобритании, опубликованному журналом Nutrients, огурцы на 95% состоят из воды, а это значит, что кроме хрустящего перекуса, вы также получаете гидратацию в процессе употребления огурцов.

"Огурцы могут помочь пополнить общую суточную норму жидкости, поддерживать чувство увлажненности и оптимальное функционирование организма", — сообщил зарегистрированный диетолог и сертифицированный клиницист по поддержке питания Кристин Гиллеспи.

Употребление огурцов может помочь вам похудеть

Согласно исследованию Nutrients, посвященному энергетической плотности пищи, существует связь между потреблением продуктов с низкой энергетической плотностью и потерей веса. Кроме того, благодаря высокому содержанию воды, огурцы чрезвычайно сытны, оставаясь при этом низкокалорийными, что делает их превосходной закуской для тех, кто стремится похудеть. Особенно если вы сочетаете их с сытными полезными соусами, такими как хумус или гуакамоле.

Огурцы помогают избегать запоров

В исследовании, опубликованном в журнале Fitoterapia из Университета Джадавпура, говорится о том, что семена огурца, которых в нем много, помогают "предотвратить запоры". Медицинский колледж Университета штата Пенсильвания рекомендует добавлять огурцы в различные блюда, чтобы облегчить пищеварение.

Огурцы уменьшают вздутие живота

Богатые специфическими питательными веществами, которые помогают устранить задержку воды и воспаления, огурцы могут быть идеальным решением, которое поможет избежать вздутия живота. Отчасти это связано с высоким содержанием калия в огурцах. Содержа 442 мг калия, один огурец может обеспечить вас почти 10% суточной нормы этого важного минерала.

"Калий, содержащийся в огурцах, может помочь людям ощущать меньшее вздутие живота, уменьшая задержку воды. И если люди страдают от вздутия живота из-за запора, употребление огурцов с кожурой может обеспечить организм клетчаткой, которая может помочь ему двигаться более плавно, что, в свою очередь, может помочь людям ощущать меньшее вздутие", — сообщил диетолог Лорен Манакер.

