Як позбутися від целюліту

Нутриціологиня розповіла, як позбутися целюліту
На появу целюліту впливає велика кількість факторів. Найпоширенішим міфом є те, що целюліт з'являється тільки в людей з зайвою вагою.
Про це повідомила нутриціологиня Марія Кулінська.
"Хочу освітити тему, від якої у багатьох погіршується настрій, бо тема "про наболіле". Целюліт — це коли жирова клітина збільшується в розмірі, внаслідок чого порушується мікроциркуляція в судинах затримка рідини навколо клітин, а бачимо ми це як бугристість", — повідомила експертка.
Через затримку рідини починається запалення і макрофаги (імунні клітини) мігрують у те вогнище, щоб якось "почистити" і якщо змін не відбувається тоді починається фіброз — розростання сполучної тканини (3,4 стадія целюліту)", — сказала нутриціологиня.
Причини целюліту
- не завжди жирова тканина буде розростатися;
- у струнких жінок целюліт також може бути та мати генетичну історію;
- появі целюліту сприяє порушення гормонів.
Нутриціологиня зазначає, що такі операції, як ліпосакція та антицелюлітні креми не лікують. Також вона нагадує, що "апельсинова кірка" є нормою, якщо зʼявляється при сдавлюванні шкіри.
Рекомендації, як знизити кількість целюліту:
- першочергово треба налагодити режим та якість харчування;
- слідкування за кількістю солі в раціоні (включаючи приховану сіль в соусах);
- щоб покращити мікроциркуляцію додайте масажі/контрастний душ;
- більше рухайтесь, знайдіть для себе свою улюблену фізичну активність;
- не забувайте про якісний відпочинок та сон.
"Дефіцит підшкірно-жирової тканини, анорексія призводять до порушення гормональної функції, можуть початися проблеми з менструальним циклом та лібідо", — резюмувала нутриціологиня.
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