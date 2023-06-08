Як позбутися від целюліту

Жінка тримає апельсин. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

На появу целюліту впливає велика кількість факторів. Найпоширенішим міфом є те, що целюліт з'являється тільки в людей з зайвою вагою.

Про це повідомила нутриціологиня Марія Кулінська.

Читайте також:

"Хочу освітити тему, від якої у багатьох погіршується настрій, бо тема "про наболіле". Целюліт — це коли жирова клітина збільшується в розмірі, внаслідок чого порушується мікроциркуляція в судинах затримка рідини навколо клітин, а бачимо ми це як бугристість", — повідомила експертка.

Жіноча фігура. Фото: Freepik

Через затримку рідини починається запалення і макрофаги (імунні клітини) мігрують у те вогнище, щоб якось "почистити" і якщо змін не відбувається тоді починається фіброз — розростання сполучної тканини (3,4 стадія целюліту)", — сказала нутриціологиня.

Причини целюліту

не завжди жирова тканина буде розростатися;

у струнких жінок целюліт також може бути та мати генетичну історію;

появі целюліту сприяє порушення гормонів.

Жінка тримає грейпфрут. Фото: Freepik

Нутриціологиня зазначає, що такі операції, як ліпосакція та антицелюлітні креми не лікують. Також вона нагадує, що "апельсинова кірка" є нормою, якщо зʼявляється при сдавлюванні шкіри.

Рекомендації, як знизити кількість целюліту:

першочергово треба налагодити режим та якість харчування;

слідкування за кількістю солі в раціоні (включаючи приховану сіль в соусах);

щоб покращити мікроциркуляцію додайте масажі/контрастний душ;

більше рухайтесь, знайдіть для себе свою улюблену фізичну активність;

не забувайте про якісний відпочинок та сон.

Ілюстроване зображення. Фото: Freepik

"Дефіцит підшкірно-жирової тканини, анорексія призводять до порушення гормональної функції, можуть початися проблеми з менструальним циклом та лібідо", — резюмувала нутриціологиня.

Раніше ми писали про нове дослідження, як збалансувати білки, щоб отримати "ключ до молодості".