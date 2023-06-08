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Нутриціологиня розповіла, як позбутися целюліту

8 червня 2023 22:12
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як позбутися від целюліту
Жінка тримає апельсин. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

На появу целюліту впливає велика кількість факторів. Найпоширенішим міфом є те, що целюліт з'являється тільки в людей з зайвою вагою. 

Про це повідомила нутриціологиня Марія Кулінська

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"Хочу освітити тему, від якої у багатьох погіршується настрій, бо тема "про наболіле". Целюліт — це коли жирова клітина збільшується в розмірі, внаслідок чого порушується мікроциркуляція в судинах затримка рідини навколо клітин, а бачимо ми це як бугристість", — повідомила експертка. 

фигура
Жіноча фігура. Фото: Freepik

Через затримку рідини починається запалення і макрофаги (імунні клітини) мігрують у те вогнище, щоб якось "почистити" і якщо змін не відбувається тоді починається фіброз — розростання сполучної тканини (3,4 стадія целюліту)", — сказала нутриціологиня. 

Причини целюліту 

  • не завжди жирова тканина буде розростатися; 
  • у струнких жінок целюліт також може бути та мати генетичну історію;
  • появі целюліту сприяє порушення гормонів.
целлюлит
Жінка тримає грейпфрут. Фото: Freepik

Нутриціологиня зазначає, що такі операції, як ліпосакція та антицелюлітні креми не лікують. Також вона нагадує, що "апельсинова кірка" є нормою, якщо зʼявляється при сдавлюванні шкіри. 

Рекомендації, як знизити кількість целюліту:

  • першочергово треба налагодити режим та якість харчування; 
  • слідкування за кількістю солі в раціоні (включаючи приховану сіль в соусах);
  • щоб покращити мікроциркуляцію додайте масажі/контрастний душ;
  • більше рухайтесь, знайдіть для себе свою улюблену фізичну активність;
  • не забувайте про якісний відпочинок та сон.
фигура
Ілюстроване зображення. Фото: Freepik

"Дефіцит підшкірно-жирової тканини, анорексія призводять до порушення гормональної функції, можуть початися проблеми з менструальним циклом та лібідо", — резюмувала нутриціологиня. 

Раніше ми писали про нове дослідження, як збалансувати білки, щоб отримати "ключ до молодості".

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