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Дієтологиня відповіла на найпоширеніші запитання про зайву вагу

7 червня 2023 14:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи з'являється зайва вага від прийому гормонів
Ілюстрація раціону харчування. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато людей вважають, що через прийом гормонів може з'явитися зайва вага, або, що при діабеті неможливо схуднути. Дієтологиня прокоментувала найпомиреніши міфи про схуднення. 

Про це повідомила дієтологиня Світлана Фус

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"Ожиріння, що виникає на фоні гормональних розладів, зустрічається лише в 1% випадіків, а решта 99% — це ожиріння, викликане неправильним харчуванням та недостатньою фізичною активністю", — зазначила лікарка. 

диета
Раціон харчування. Фото: Freepik

Світлана Фус додає, що при цьому люди з надлишковою вагою можуть звинувачують у появі зайвої ваги прийом гормони. Таке трапляється через те, що їм важко зізнатися собі в тому, що вони неправильно харчуються та мало рухаються.

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"Налагодивши харчування, режим та забезпечивши достатню рухову активність вага прийде до норми", — відповіла дієтологиня. 

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Дівчина тримає яблуко. Фото: Freepik

У першу чергу потрібно займатися тим, щоб збалансувати харчування при своєму захворюванні.

Якщо їсти багато солодкого, чи буде цукровий діабет

диета
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"До діабету призводить не характер їжі, а ожиріння або зайва вага, які мають близько 50% населення всіх вікових категорій в Україні. А от зайва вага та стиль харчування невід'ємно пов'язані", — резюмувала Світлана Фус. 

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