Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Диетолог ответила на самые распространенные вопросы о лишнем весе arrow

Диетолог ответила на самые распространенные вопросы о лишнем весе

7 июня 2023 14:17
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Появляется лишний вес от приема гормонов
Иллюстрация рациона питания. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие люди считают, что из-за приема гормонов может появиться лишний вес, или, что при диабете невозможно похудеть. Диетология прокомментировала самые умиротворенные мифы о похудении.

Об этом сообщила диетолог Светлана Фус.

Читайте также:

Правда ли, что лишний вес появляется из-за приема гормонов

"Ожирение, возникающее на фоне гормональных расстройств, встречается лишь в 1% случаев, а остальные 99%  это ожирение, вызванное неправильным питанием и недостаточной физической активностью", — отметила врач.

диета
Рацион питания. Фото: Freepik

Светлана Фус добавляет, что при этом люди с избыточным весом могут обвинять в появлении лишнего веса прием гормона. Такое случается из-за того, что им трудно признаться в том, что они неправильно питаются и мало двигаются.

Можно ли похудеть при инсулинорезистентности, гипотиреозе или диабете

"Наладив питание, режим и обеспечив достаточную двигательную активность, вес придет к норме", — ответила диетолог.

диета
Девушка держит яблоко. Фото: Freepik

В первую очередь нужно заниматься тем, чтобы сбалансировать питание при своем заболевании.

Если есть много сладкого, будет ли сахарный диабет

диета
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"К диабету приводит не характер пищи, а ожирение или лишний вес, которые имеют около 50% населения всех возрастов в Украине. А вот лишний вес и стиль питания неотъемлемо связаны",  резюмировала Светлана Фус.

Ранее мы писали, про пять ночных привычек, которые тайно увеличивающих жир на животе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас