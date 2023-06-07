Появляется лишний вес от приема гормонов

Диетолог ответила на самые распространенные вопросы о лишнем весе
Многие люди считают, что из-за приема гормонов может появиться лишний вес, или, что при диабете невозможно похудеть. Диетология прокомментировала самые умиротворенные мифы о похудении.
Об этом сообщила диетолог Светлана Фус.
Правда ли, что лишний вес появляется из-за приема гормонов
"Ожирение, возникающее на фоне гормональных расстройств, встречается лишь в 1% случаев, а остальные 99% — это ожирение, вызванное неправильным питанием и недостаточной физической активностью", — отметила врач.
Светлана Фус добавляет, что при этом люди с избыточным весом могут обвинять в появлении лишнего веса прием гормона. Такое случается из-за того, что им трудно признаться в том, что они неправильно питаются и мало двигаются.
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"Наладив питание, режим и обеспечив достаточную двигательную активность, вес придет к норме", — ответила диетолог.
В первую очередь нужно заниматься тем, чтобы сбалансировать питание при своем заболевании.
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"К диабету приводит не характер пищи, а ожирение или лишний вес, которые имеют около 50% населения всех возрастов в Украине. А вот лишний вес и стиль питания неотъемлемо связаны", — резюмировала Светлана Фус.
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