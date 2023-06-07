Чому не виходить схуднути

Людина біля ваги. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Наявність зайвої ваги не завжди залежить від того, скільки людей їсть. На появу ожиріння впливає набагато більше причин, які залежать від особливостей фізіології конкретного організму.

Про це повідомив лікар Михайло Петрик.

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"У суспільстві і в усьому світі прийнято вважати, що переїдання і обжерливість - це один із смертних гріхів. Так само, як і ледарство і байдикування, ведуть до ожиріння, що люди з зайвою вагою такими і вважалися. Але з часом я змінив свою точку зору, оскільки часто стикаюся з людьми, які прикладають масу зусиль, вони роблять все правильно, і справді не зрозуміло, чому в однієї людини йде все швидко і безболісно, а в іншої начебто її зачарували", — пояснив лікар.

Чим більше розвивається наука, чим більше ми дізнаємося про людську фізіологію і генетику, тим більше ми розуміємо суть і природу захворюванням, що відбувається з людиною.

Жінка біля ваги. Фото: Freepik

"Найцікавіше, що люди, які схильні до повноти, все-таки мають фізіологію, яка відрізняється природно від струнких людей. Почнемо просто з дитинства, ви бачите, що є однакові діти, які живуть в однакових умовах, буває, що це брати або сестри. І один їсть все без розбору, а інший є дуже вибагливим. Батьки бувають потурають смаковим уподобанням, і отримують одного з дітей перегодованим. Так відбувається просто тому, що у дитини такі смакові пристрасті, з якими вона народилася", — сказав лікар.

Людський організм пристосований запасати жир у разі непередбачених причин. Це цілком природно, що люди набирають вагу, отримавши доступ до необмежених джерел їжі.

Фізіологічні фактори

"Наступний фізіологічний фактор, це різні гормони, які виділяються у нас в організмі і кишечником, і підшлунковою залозою, у відповідь на надходження їжі. Досить багато відомих гормонів, таких як глюкагоноподібний пептид, як глюкозозалежний інсулінотропний поліпептид, як панкреатичний поліпептид та інші. ці речовини та гормони виділяються у кожної людини по-різному. Наприклад, якщо у людини порушено виділення панкреатичного пептиду, то у них необмежене почуття голоду", — додав лікар.

Людина зважується. Фото: Freepik

Люди в цьому не винні, можна народитися вже з недостатнім виробленням тих чи інших гормонів, які відповідальні за регуляцію вашого апетиту.

Чутливість кишечника до розтягування

"У кожної людини існують рецептори, тобто такі датчики, які показують, наскільки у вас розтягнувся шлунок або кишечник, а потім уже з кишечника, що розтягнувся, йдуть сигнал у головний мозок у центр ситості про те, що вистачить є. Є люди, які просто не відчувають, скільки вони з'їли. Знаю приклади, коли люди на інтервальному голодуванні за 4 години примудрялися з'їдати більше, ніж інша людина з'їдає за добу", — сказав Михайло Петрик.

Лікар додав, що жодна людина із зайвою вагою не хоче носити на собі зайвий тягар. Багато хто розуміє, що це шкодить здоров'ю, проте нічого не можуть з собою зробити.

Психологічні зміни

"Допустимо розлад харчової поведінки, є у людей компульсивне переїдання, є у людей звички заїдати свої стреси, це дуже поширено. Це викликає залежність. Кожна людина в цій ситуації шукає вихід, який дає йому якесь вирішення своїх проблем", — сказав медик.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Соціальні обставини

"Є умови роботи, коли людині просто не до того, щоб стежити за своєю фігурою або скільки вона з'їдає. Все це дійсно не залежить від людини і засуджувати людину за те, що вони товсті абсолютно не можна", — додав Михайло Петрик.

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