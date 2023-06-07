Почему не получается похудеть

Человек возле весов. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Наличие лишнего веса не всегда зависит от того, сколько человек ест. На появление ожирения влияют намного больше причин, которые зависят от особенностей физиологии конкретного организма.

Об этом сообщил врач Михаил Петрик.

Читайте также:

"В обществе и во всем мире принято считать, что переедание и обжорство — это один из смертных грехов. Точно также, как и праздность и ничегонеделание, ведут к ожирению, собственно люди с лишним весом таковыми и считались. Но с течением времени я поменял свою точку зрения, поскольку часто сталкиваюсь с людьми, которые прикладывают массу усилий, они делают все правильно, и действительно не понятно, почему у одного человека идет все быстро и безболезненно, а у другого как будто его заколдовали", — пояснил врач.

Чем больше развивается наука, чем больше мы узнаем о человеческой физиологии и генетике, тем больше мы понимаем суть и природу происходящих с человеком заболеванием.

Женщина рядом с весами. Фото: Freepik

"Самое интересное, что люди, которые склонны к полноте, все-таки имеют физиологию, которая отличается природно от стройных людей. Начнем просто с детства, вы видите, что есть одинаковые дети, которые живут в одинаковых условиях, бывает, что это братья или сестры. И один ест все без разбора, а другой является очень привередливым. Родители бывает потакают вкусовым предпочтениям, и получают одного из детей перекормленным. Так происходит просто потому, что у ребенка такие вкусовые пристрастия, с которыми он родился", — сказал врач.

Человеческий организм приспособлен запасать жир на случай непредвиденных обстоятельств. Это целиком естественно, что люди набирают вес получив доступ к неограниченным источникам пищи.

Физиологические факторы

"Следующий физиологический фактор, это различные гормоны, которые выделяются у нас в организме и кишечником, и поджелудочной железой, в ответ на поступление пищи. Достаточно много известных гормонов, таких как глюкагоноподобный пептид, как глюкозозависимый инсулинотропный полипептид, как панкреатический полипептид и другие. Все эти вещества и гормоны выделяются у каждого человека по разному. Например, если у человека нарушено выделение панкреатического пептида, то у них неограниченное чувство голода", — добавил доктор.

Человек взвешивается. Фото: Freepik

Люди в этом не виноваты, можно родиться уже с недостаточной выработкой тех или иных гормонов, которые ответственны за регуляцию вашего аппетита.

Чувствительность кишечника к растяжению

"У каждого человека существуют рецепторы, то есть такие датчики, которые показывают, насколько у вас растянулся желудок или кишечник, а потом уже из растянувшегося кишечника идут сигнал в головной мозг в центр сытости о том, что хватит есть. Есть люди, которые просто не ощущают сколько они съели. Знаю примеры, когда люди на интервальном голодании за 4 часа умудрялись съедать больше, чем другой человек съедает за сутки", — сказал Михаил Петрик.

Доктор добавил, что ни один человек с лишним весом не хочет носить на себе лишнюю тяжесть. Многие понимают, что это вредит здоровью, но тем не менее ничего не могут с собой сделать.

Психологические изменения

"Допустим расстройство пищевого поведения, есть у людей компульсивное переедание, есть у людей привычки заедать свои стрессы, это очень распространено. Это вызывает зависимость. Каждый человек в сложившейся ситуации ищет выход, который дает ему какое-то решение своих проблем", — сказал медик.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Социальные обстоятельства

"Есть условия работы, когда человеку просто напросто не до того, чтобы следить за своей фигурой или сколько он съедает. Все это действительно не зависит от человека и осуждать человека за то, что они толстые абсолютно нельзя", — добавил Михаил Петрик.

Ранее мы писали, что эти пять ночных привычек, которые тайно увеличивают жир на животе.