Нутрициолог рассказала, как избавиться от целлюлита
На появление целлюлита оказывает влияние большое количество факторов. Самым распространенным мифом является то, что целлюлит появляется только у людей с избыточным весом.
Об этом сообщила нутрициолог Мария Кулинская.
"Хочу осветить тему, от которой у многих ухудшается настроение, потому что тема "о наболевшем". Целлюлит — это когда жировая клетка увеличивается в размере, в результате чего нарушается микроциркуляция в сосудах задержка жидкости вокруг клеток, а видим мы это как бугристость", — сообщила эксперт.
"Из-за задержки жидкости начинается воспаление и макрофаги (иммунные клетки) мигрируют в тот очаг, чтобы как-то "почистить" и если изменений не происходит, тогда начинается фиброз — разрастание соединительной ткани (3,4 стадия целлюлита)", — сказала нутрициология.
Причины целлюлита
- не всегда жировая ткань будет разрастаться;
- у стройных женщин целлюлит также может быть и иметь генетическую историю;
- появлению целлюлита способствует нарушению гормонов.
Нутрициология отмечает, что такие операции как липосакция и антицеллюлитные кремы не лечат. Также она напоминает, что "апельсиновая корка" является нормой, если появляется при сдавливании кожи.
Рекомендации по снижению количества целлюлита:
- в первую очередь нужно наладить режим и качество питания;
- слежение за количеством соли в рационе (включая скрытую соль в соусах);
- чтобы улучшить микроциркуляцию добавьте массажи/контрастный душ;
- больше двигайтесь, найдите для себя свою любимую физическую активность;
- не забывайте о качественном отдыхе и сне.
"Дефицит подкожно-жировой ткани, анорексия приводят к нарушению гормональной функции, могут начаться проблемы с менструальным циклом и либидо", — резюмировала нутрилогиня.
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