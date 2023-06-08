Как избавиться от целлюлита

Женщина, держащая апельсин. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

На появление целлюлита оказывает влияние большое количество факторов. Самым распространенным мифом является то, что целлюлит появляется только у людей с избыточным весом.

Об этом сообщила нутрициолог Мария Кулинская.

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"Хочу осветить тему, от которой у многих ухудшается настроение, потому что тема "о наболевшем". Целлюлит — это когда жировая клетка увеличивается в размере, в результате чего нарушается микроциркуляция в сосудах задержка жидкости вокруг клеток, а видим мы это как бугристость", — сообщила эксперт.

Женская фигура. Фото: Freepik

"Из-за задержки жидкости начинается воспаление и макрофаги (иммунные клетки) мигрируют в тот очаг, чтобы как-то "почистить" и если изменений не происходит, тогда начинается фиброз — разрастание соединительной ткани (3,4 стадия целлюлита)", — сказала нутрициология.

Причины целлюлита

не всегда жировая ткань будет разрастаться;

у стройных женщин целлюлит также может быть и иметь генетическую историю;

появлению целлюлита способствует нарушению гормонов.

Женщина, держащая грейпфрут. Фото: Freepik

Нутрициология отмечает, что такие операции как липосакция и антицеллюлитные кремы не лечат. Также она напоминает, что "апельсиновая корка" является нормой, если появляется при сдавливании кожи.

Рекомендации по снижению количества целлюлита:

в первую очередь нужно наладить режим и качество питания;

слежение за количеством соли в рационе (включая скрытую соль в соусах);

чтобы улучшить микроциркуляцию добавьте массажи/контрастный душ;

больше двигайтесь, найдите для себя свою любимую физическую активность;

не забывайте о качественном отдыхе и сне.

Иллюстрированное изображение. Фото: Freepik

"Дефицит подкожно-жировой ткани, анорексия приводят к нарушению гормональной функции, могут начаться проблемы с менструальным циклом и либидо", — резюмировала нутрилогиня.

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