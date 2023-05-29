Чи впливають антидепресанти на сексуальне бажання

Дівчина в спальні. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Частим наслідком депресії є втрата лібідо. На жаль, найпоширеніший клас препаратів для лікування депресії, селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну можуть спричинити таку саму проблему.

Про це повідомила неврологиня, психіатриня Вікторія Малиш.

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"Селективні інгібітори зворотного захоплення норадреналіну та інгібітори моноаміноксидази підвищують активність серотоніну, тим самим викликаючи зниження сексуального потягу", — повідомила лікарка.

Сексуальна дисфункція, пов’язана з активністю рецепторів 5-НТ2, є повністю дозозалежною. Підвищене, зменшене та незмінне лібідо може корелювати з недостатнім дозуванням антидепресантів, передозуванням препаратів або необхідністю зміни препаратів.

Дівчина тримає пігулки. Фото: Freepik

Як назначають антидепресанти

Усі антидепресанти потребують адекватних випробувань — принаймні 6 тижнів лікування (адекватної дози). В такому випадку перегляд плану лікування та дозування препаратів буде клінічно релевантним.

Антидепресанти можуть впливати на різні аспекти сексуального функціонування:

зниження лібідо;

еректильну дисфункцію;

затримку еякуляції;

аноргазмію.

Лікарка зауважує, що така побічна дія антидепресантів може виникати як у чоловіків, так і жінок – приблизно у 50 % пацієнтів, які отримували їх. Досі невідомий точний механізм, як СІЗЗС порушують сексуальне функціонування.

Немає переконливих доказів того, що антидепресанти індуковані сексуальні побічні ефекти зберігаються після припинення прийому. Зазвичай вони зникають незабаром після припинення прийому препарату.

Депресивний стан. Фото: Freepik

Які можуть бути варіанти дій:

очікування (наприклад, від 2 до 8 тижнів) спонтанної ремісії сексуальних порушень;

якщо порушення зберігається, зменшити дози в межах терапевтичного діапазону (доцільно для пацієнтів із ремісією).

"Якщо ці два пункти не працюють, перейти на інший АД (якщо сексуальна дисфункція сильна) або додати до лікування другий АД (міртазапін або бупропіон), якщо дисфункція легка або помірна", — додала неврологиня.

Проте лікарка додає, що кожен випадок розглядається окремо і вирішується індивідуально спільно з лікарем!

"Пам’ятайте, що нелікована тривога або депресія, набагато гірше ніж зниження лібідо! Тому відповідально треба обирати пріоритети", — резюмувала лікарка.

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