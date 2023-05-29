Влияют ли антидепрессанты на сексуальное желание

Девушка в спальне. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Частым следствием депрессии является потеря либидо. К сожалению, самый распространенный класс препаратов для лечения депрессии, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина могут вызвать такую же проблему.

Об этом сообщила невролог, психиатр Виктория Малыш.

Читайте также:

Трициклические антидепрессанты, оказывают неблагоприятный сексуальный эффект из-за их антихолинергического действия и ингибирующего влияния на уровень пролактина.

"Селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина и ингибиторы моноаминоксидазы повышают активность серотонина, тем самым вызывая снижение сексуального влечения", — сообщила врач.

Сексуальная дисфункция, связанная с активностью рецепторов 5-НТ2, полностью дозозависима. Повышенное, уменьшенное и неизменное либидо может коррелировать с недостаточной дозировкой антидепрессантов, передозировкой или необходимостью изменения препаратов.

Девушка держит таблетки. Фото: Freepik

Как назначают антидепрессанты

Все антидепрессанты нуждаются в адекватных испытаниях — по крайней мере, 6 недель лечения (адекватной дозы). В таком случае пересмотр плана лечения и дозировки препаратов будет клинически релевантным.

Антидепрессанты могут влиять на разные аспекты сексуального функционирования:

снижение либидо;

эректильную дисфункцию;

задержку эякуляции;

аноргазмию.

Врач отмечает, что такое побочное действие антидепрессантов может возникать как у мужчин, так и у женщин – примерно у 50% пациентов, получавших их. До сих пор неизвестен точный механизм, как СИОС нарушают сексуальное функционирование.

Нет убедительных доказательств того, что антидепрессанты индуцируют сексуальные побочные эффекты сохраняются после прекращения приема. Обычно они исчезают вскоре после прекращения приема препарата.

Депрессивное состояние. Фото: Freepik

Какие могут быть варианты действий:

ожидание (например, от 2 до 8 недель) спонтанной ремиссии сексуальных нарушений;

если нарушение сохраняется, снизить дозы в пределах терапевтического диапазона (целесообразно для пациентов с ремиссией).

"Если эти два пункта не работают, перейти на другой АД (если сексуальная дисфункция сильна) или добавить к лечению второй АД (миртазапин или бупропион), если дисфункция легкая или умеренная", — добавила невролог.

Однако врач добавляет, что каждый случай рассматривается отдельно и решается индивидуально совместно с врачом!

"Помните, что нелеченная тревога или депрессия, гораздо хуже чем снижение либидо! Поэтому ответственно нужно выбирать приоритеты", — резюмировала врач.

Раньше мы писали о пяти продуктах, повышающих либидо и советы терапевта.