Що робити, якщо різко заболіла спина

Біль в спині. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Біль в спині може виникати різко або бути хронічним. Перш за все люди звикли йти до мануальних терапевтів, й рідко хто йде до невролога. Тож лікар розповів про причини болю в спині, і що робити, коли таке сталося.

Про це повідомив лікар-невролог Давид Щербина.

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"Щодня консультую пацієнтів з болем в спині, і в 90% консультацій розвінчую ту інформацію, яку їм наговорили інші лікарі, масажисти, мануальні терапевти, остеопати, гомеопати тощо. Усі навколо точно знають чому у вас болить спина, але кожен знає це по своєму", — повідомив лікар.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Лікар зауважує, що оскільки спина іноді болить у всіх — це дуже спекулятивна тема.

"Інформації в інтернеті так багато, що гуглити її не можна взагалі. Ці всі відео з ютубу які пояснюють причину болі як перекос тазу та плеч, усі ці форуми та освітні платформи, сайти клінік та рілси в інстаграм від масажистів, я все це бачив та читав, 90% — повна маячня", — пояснив невролог.

Чому болить спина

Абсолютна та домінуюча більшість тих, кого турбує біль в спині — мають м’язові болі. А основна причина, те що об’єднує майже всіх — це пасивний спосіб життя та стрес.

Заняття йогою. Фото: Freepik

"Якщо немає регулярного спорту – спина буде іноді боліти, хочете цього позбутись? – перш за все додавайте регулярний спорт. Будь які вправи на гнучкість, розтяжку та м’язову силу підійдуть. Не існує правильних чи не правильних тренувань, не слухайте нікого хто рекомендує щось "спеціальне", обирайте те, що приносить вам задоволення, це може бути йога, плавання, фітнес, тренажерний зал чи танці, обирайте те, що подобається", — сказав лікар.

Що робити, щоб спина не боліла

Займайтесь в легкому, помірному форматі, особливо перші місяці, поки не звикнете до тренувань, значна частина людей починають надто інтенсивно, біль від цього може тільки загостритись.

"Якщо вам не допомагає спорт і болі в спині турбують хронічно, перше на що я радив би звернути увагу — це емоційний стан. 8 з 10 тих, кому ми лікуємо хронічні болі в спині мають супутньо виражену тривогу або депресію. Болі в таких випадках є симптомом, лікувати потрібно — основний психічний розлад", — додав невролог.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Хронічні болі і їх вирішення потребують обов’язкового звернення, де лікар має оцінити ваш стан, доцільність подальшого дообстеження та лікування, універсального підходу тут немає, іноді болі є вторинними внаслідок дегенеративних змін хребта або інших хвороб, але відносно більшості звернень — це буває рідко, резюмує лікар.

Раніше ми писали про п'ять вправ від болю в спині, які порадив лікар.