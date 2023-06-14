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Что делать, когда прихватило спину: советы невролога

14 июня 2023 11:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что делать, если резко заболела спина
Боль в спине. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Боль в спине может возникать резко или быть хронической. Прежде всего люди привыкли идти к мануальным терапевтам, и редко кто идет к неврологу. Врач рассказал о причинах боли в спине и что делать, когда вы почувствовали этот неприятный симптом. 

Об этом сообщил врач-невролог Давид Щербина.

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"Ежедневно консультирую пациентов с болью в спине, и в 90% консультаций развенчиваю ту информацию, которую им наговорили другие врачи, массажисты, мануальные терапевты, остеопаты, гомеопаты и т.д. Все вокруг точно знают почему у вас болит спина, но каждый знает это по-своему", — сообщил врач.

боль в спине
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Врач отмечает, что поскольку спина иногда болит у всех — это очень спекулятивная тема.

"Информации в интернете так много, что гуглить ее нельзя вообще. Эти все видео с ютуба, которые объясняют причину боли как перекос таза и плеч, все эти форумы и образовательные платформы, сайты клиник и риллсы в инстаграммах от массажистов, я все это видел и читал, 90% — полный бред", — объяснил невролог.

Почему болит спина

Абсолютное и доминирующее большинство тех, кого беспокоит боль в спине, — у них мышечные боли. А основная причина того, что объединяет почти всех — это пассивный образ жизни и стресс.

йога
Занятия йогой. Фото: Freepik

"Если нет регулярного спорта, спина будет иногда болеть. Хотите от этого избавиться? Прежде всего добавляйте регулярный спорт. Любые упражнения на гибкость, растяжку и мышечную силу подойдут. Не существует правильных или неправильных тренировок, не слушайте никого, кто рекомендует что-то "специальное", выбирайте то, что доставляет вам удовольствие. Это может быть йога, плавание, фитнес, тренажерный зал или танцы выбирайте то, что нравится",  сказал врач.

Что делать, чтобы спина не болела

Занимайтесь в легком, умеренном формате, особенно в первые месяцы, пока не привыкнете к тренировкам, значительная часть людей начинают слишком интенсивно, боль от этого может только обостриться.

"Если вам не помогает спорт и боли в спине беспокоят хронически, первое на что я советовал бы обратить внимание  это эмоциональное состояние. Восемь из десяти тех, кому мы лечим хронические боли в спине, имеют сопутствующую тревогу или депрессию. Боли в таких случаях есть симптомом, лечить нужно основное психическое расстройство", — добавил невролог.

позвоночник
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Хронические боли и их решения требуют обязательного обращения, где врач должен оценить ваше состояние, целесообразность дальнейшего дообследования и лечения, универсального подхода здесь нет, иногда боли являются вторичными вследствие дегенеративных изменений позвоночника или других болезней, но в отношении большинства обращений — это бывает редко. резюмирует врач.

Раньше мы писали о пяти упражнениях от боли в спине, которые посоветовал врач.

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