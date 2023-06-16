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Неправильне використання презервативів: гінеколог про головні помилки

16 червня 2023 22:57
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи можна завагітніти при використанні презерватива
Презервативи, банани та полуниця. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багатьом здається, що вони знають, як правильно користуватися презервативами, і що при їх використанні ви цілком захищені від інфікування статевими інфекціями та можливої вагітності. Проте є правила, які при порушенні, знижують ефективність презервативів. 

Про це повідомив лікар-гінеколог, репродуктолог Юрій Бенедичук.

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Головні помилки при використанні презервативів

"Пам’ятаємо, що про придбання презервативів потрібно подбати завчасно. Життя в нас не передбачене. Але коли його потрібно купити? Вже! Йдете з роботи біля аптеки, зайдіть та придбайте. Просто підіть та придбайте", — сказав лікар. 

презерватив
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Де зберігати презервативи?

"Не бажано зберігати презерватив в кармані джинсів, в маленькій жіночій сумочці, в портмоне, рюкзаку. Справа в тому, що при тривалому знаходженні в цих місцях упаковка презервативів може пошкоджуватися", — нагадав гінеколог. 

презерватив
Презерватив у кармані. Фото: Freepik

Відповідно якість презерватива буде знижена, а отже й ефективність. Презервативи краще зберігати в упаковці, в якій вони продаються.

"Презервативи краще зберігати вдома, зрозуміло, що не на підвіконні, не в камері холодильника, не в бардачку. Пояснення просте, коли відзначається зміна температури, змазка може втратити свої кондиниції. Відповідно презерватив втратить свою надійність", — додав лікар. 

Чому купувати презервативи потрібно тільки в аптеці

"Не йдемо до сусіда, не замовляємо у кур'єра, хто знає, може хтось з них може зробити малесеньку дірочку. Також не слід купувати презервативи в якихось невеликих магазинах. Лише в аптеці можуть і повинні бути дотримані умови для правильного зберігання презервативів", — сказав Юрій Бенедичук. 

презерватив
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Не використовувати презерватив, якщо ви помітили, що його упаковка пошкоджена. Якщо помітили — выкинули. Тут не може йтися про економію. 

Не змащувати презервативи косметичними засобами

"Крем для рук, дитячий крем, олія або вазелін, всі ці речі можуть зруйнувати цілісність презерватива. Для тих, хто вважає, що їм слід все же таки зробити презервативи більш еластичним, можна придбати в аптеці спеціальні засоби, які називаються лубриканти. До речі не рекомендую змащувати презерватив слиною", — сказав лікар. 

По-перше, слина досить швидко висихає, а по-друге, слина може містити мікроби, через які можна мати проблеми. 

Вчасно одягати та знімати презерватив 

"Одягати презерватив слід одягати на статевий член в стані ерекції, фактично одразу позбувшись білизни", — прокоментував лікар. 

презерватив
Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Таким чином ви точно убезпечите себе від інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Відкривайте презерватив правильно 

"Правильно, це означає пальцями рук. Не зубами, не нігтями, не пилочкою для пиляння нігтів. Всі перераховані методі дозволяють зекономити час, але при чому наражають вас на небезпеку пошкодження цілістності презерватива. Крім того, уявіть собі, що ви це робите в темноті", — додав гінеколог. 

презерватив
Дівчина тримає презерватив. Фото: Freepik

На упаковці презерватива є дрібні насічки, саме по цих насічках ви повинні розвривати упаковку презерватива. 

Лікар нагадує, завжди мати запас презервативів. Зберігайте їх у фабричній упаковці. 

Раніше ми писали, чи ефективні презервативи для контрацепції, гінеколог розповів про нові дослідження.

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