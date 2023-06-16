Можно ли забеременеть при использовании презерватива

Презервативы, бананы и клубника. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многим кажется, что они знают, как правильно пользоваться презервативами и при их использовании вы полностью защищены от инфицирования половыми инфекциями и возможной беременности. Однако есть правила, которые при их нарушении снижают эффективность презервативов.

Об этом сообщил врач-гинеколог, репродуктолог Юрий Бенедичук.

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Главные ошибки при использовании презервативов

"Помним, что о приобретении презервативов нужно позаботиться раньше времени. Жизнь у нас не предусмотрена. Но когда ее нужно купить? Уже! Уходите с работы возле аптеки, зайдите и приобретите. Просто пойдите и приобретите", — сказал врач.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Где хранить презервативы?

"Не желательно хранить презерватив в кармане джинсов, в маленькой женской сумочке, в портмоне, рюкзаке. Дело в том, что при длительном нахождении в этих местах упаковка презервативов может повреждаться", — напомнил гинеколог.

Презерватив в кармане. Фото: Freepik

Соответственно качество презерватива будет понижено, а следовательно и эффективность. Презервативы лучше хранить в упаковке, в которой они продаются.

"Презервативы лучше хранить дома, понятно, что не на подоконнике, не в камере холодильника, не в бардачке. Объяснение простое, когда отмечается изменение температуры, смазка может потерять свои кондиции. Соответственно, презерватив потеряет свою надежность", — добавил врач.

Почему покупать презервативы нужно только в аптеке

"Не идем к соседу, не заказываем у курьера, кто знает, может кто-то из них может сделать крошечную дырочку. Также не следует покупать презервативы в каких-то небольших магазинах. Только в аптеке могут и должны быть соблюдены условия для правильного хранения презервативов", — сказал Юрий Бенедичук.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Не используйте презерватив, если вы заметили, что его упаковка повреждена. Если заметили – выбросили. Здесь не может идти речи об экономии.

Не смазывать презервативы косметическими средствами

"Крем для рук, детский крем, масло или вазелин, все эти вещи могут разрушить целостность презерватива. Для тех, кто считает, что им следует все же сделать презервативы более эластичным, можно приобрести в аптеке специальные средства, которые называются лубриканты. Не рекомендую смазывать презерватив слюной", — сказал врач.

Во-первых, слюна достаточно быстро высыхает, а во-вторых, слюна может содержать микробы, из-за которых можно иметь проблемы.

Вовремя одевать и снимать презерватив

"Одевать презерватив следует одевать на половой член в состоянии эрекции, фактически сразу избавившись от белья", — прокомментировал врач.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Таким образом вы точно обезопасите себя от инфекций, передающихся половым путем.

Открывайте презерватив правильно

"Правильно, это означает пальцами рук. Не зубами, не ногтями, не пилочкой для пиления ногтей. Все перечисленные методы позволяют сэкономить время, но при чем подвергают вас опасности повреждения целостности презерватива. Кроме того, представьте себе, что вы это делаете в темноте", — добавил гинеколог.

Девушка держит презерватив. Фото: Freepik

На упаковке презерватива есть мелкие насечки, именно по этим насечкам вы должны разрывать упаковку презерватива.

Врач напоминает, всегда иметь запас презервативов. Храните их в фабричной упаковке.

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