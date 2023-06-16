Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Неправильное использование презервативов: гинеколог о главных ошибках arrow

Неправильное использование презервативов: гинеколог о главных ошибках

16 июня 2023 22:57
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Можно ли забеременеть при использовании презерватива
Презервативы, бананы и клубника. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многим кажется, что они знают, как правильно пользоваться презервативами и при их использовании вы полностью защищены от инфицирования половыми инфекциями и возможной беременности. Однако есть правила, которые при их нарушении снижают эффективность презервативов.

Об этом сообщил врач-гинеколог, репродуктолог Юрий Бенедичук.

Читайте также:

Главные ошибки при использовании презервативов

"Помним, что о приобретении презервативов нужно позаботиться раньше времени. Жизнь у нас не предусмотрена. Но когда ее нужно купить? Уже! Уходите с работы возле аптеки, зайдите и приобретите. Просто пойдите и приобретите", сказал врач.

презерватив
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Где хранить презервативы?

"Не желательно хранить презерватив в кармане джинсов, в маленькой женской сумочке, в портмоне, рюкзаке. Дело в том, что при длительном нахождении в этих местах упаковка презервативов может повреждаться",  напомнил гинеколог.

презерватив
Презерватив в кармане. Фото: Freepik

Соответственно качество презерватива будет понижено, а следовательно и эффективность. Презервативы лучше хранить в упаковке, в которой они продаются.

"Презервативы лучше хранить дома, понятно, что не на подоконнике, не в камере холодильника, не в бардачке. Объяснение простое, когда отмечается изменение температуры, смазка может потерять свои кондиции. Соответственно, презерватив потеряет свою надежность", добавил врач.

Почему покупать презервативы нужно только в аптеке

"Не идем к соседу, не заказываем у курьера, кто знает, может кто-то из них может сделать крошечную дырочку. Также не следует покупать презервативы в каких-то небольших магазинах. Только в аптеке могут и должны быть соблюдены условия для правильного хранения презервативов", — сказал Юрий Бенедичук.

презерватив
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Не используйте презерватив, если вы заметили, что его упаковка повреждена. Если заметили – выбросили. Здесь не может идти речи об экономии.

Не смазывать презервативы косметическими средствами

"Крем для рук, детский крем, масло или вазелин, все эти вещи могут разрушить целостность презерватива. Для тех, кто считает, что им следует все же сделать презервативы более эластичным, можно приобрести в аптеке специальные средства, которые называются лубриканты. Не рекомендую смазывать презерватив слюной", — сказал врач.

Во-первых, слюна достаточно быстро высыхает, а во-вторых, слюна может содержать микробы, из-за которых можно иметь проблемы.

Вовремя одевать и снимать презерватив

"Одевать презерватив следует одевать на половой член в состоянии эрекции, фактически сразу избавившись от белья", — прокомментировал врач.

презерватив
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Таким образом вы точно обезопасите себя от инфекций, передающихся половым путем.

Открывайте презерватив правильно

"Правильно, это означает пальцами рук. Не зубами, не ногтями, не пилочкой для пиления ногтей. Все перечисленные методы позволяют сэкономить время, но при чем подвергают вас опасности повреждения целостности презерватива. Кроме того, представьте себе, что вы это делаете в темноте", — добавил гинеколог.

презерватив
Девушка держит презерватив. Фото: Freepik

На упаковке презерватива есть мелкие насечки, именно по этим насечкам вы должны разрывать упаковку презерватива.

Врач напоминает, всегда иметь запас презервативов. Храните их в фабричной упаковке.

Ранее мы писали эффективные ли презервативы для контрацепции, гинеколог рассказал о новых исследованиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас