Чи ефективні презервативи

Дівчина тримає презервативи. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Навколо презервативів утворилося безліч міфів, які ставлять під сумнів їх використання, як методу контрацепції та захисту від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Проте, варто звернути увагу на те, що кажуть дослідження з цього приводу.

Про це повідомив гінеколог, репродуктолог Юрій Бенедичук.

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"Сьогодні ми поговоримо про один з найнебезпечніших міфів про презервативи. Про те, що він насправді не захищає від вагітності, що він пропускає будь-які інфекції наразитися на захворювання інфекції, яка передається статевим шляхом, використовуючи презерватив досить просто. Ну і нарешті, те що популярність презерватива, як метда контрацепції це лише маркетинг. Можливо цей і так, але знаєте, важко собі уявити, навіть неможливо уявити, скільки б у світі було настання небажаної вагітності й хвороб, які передаються статевим шляхом, якби це все було правдою", — пояснив лікар.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Пориста структура латексу

"Дехто стверджує, що латекс має пористу структуру, яка має безліч мікроскопічних отворів, але у порівнянні з батеріми, вірусами та сперматазоїдами, ці отвори зовсім мікроскопічні", — зазаначив гінеколог.

Лікар додає, що це класичний приклад того, як люди отримавши зверхню не доведену інформацію роблять безпідставні висновки.

Дослідження ефективності презервативів

"Можна сказати з великою впевненістю в тому, що презерватив вважають одним з найбільш ефективних засобів контрацепції. Ця ефективнівність складає загалом 98%, а при абсолютно правильному викорстанні презерватива, вона наближається до 100%. Крім того, також абсолютна точно доведена ефективність презерватива в запобіганні інфекцій, які передаються статевим шляхом", — сказав Юрій Бенедичук.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

У всьому світі презерватив вважають ефективним способом не тільки контрацепції, а й профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом, це стосується більшості інфекцій.

"Доведена ефективність в запобігання захворювань на ВІЛ, сифіліс, гонорею, трихомонадіаз, хламідіоз та інші хвороби", — зазанчив лікар.

У випадку, коли передача мікробного агента все ж таки відбулась, то швидше за все, ми маємо справу з двома обставинами:

при контакті шкіри або слизових оболонок, але тих місць, які не закриті презервативом;

при неправильному використанні презервативу або його пошкодження.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Отже презерватив, є одним зі способів захисту і від небажаної вагітності, і від інфекцій. Єдиний 100% засіб контрацепції та захисту це метод статевого утримання. Хоча другий спосіб навряд чи всіх влаштовує", — пояснив лікар.

Головні переваги використання презервативів:

презерватив є надійним способом контрацепції й ефективність його досягає 98%, а при правильному використанні до 100%;

презерватив надійно захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом.

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