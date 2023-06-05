Эффективны ли презервативы для контрацепции: гинеколог о новых исследованиях
Вокруг презервативов образовалось множество мифов, подвергающих сомнению их использование, как метода контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем. Однако следует обратить внимание на то, что говорят исследования по этому поводу.
Об этом сообщил гинеколог, репродуктолог Юрий Бенедичук.
"Сегодня мы поговорим об одном из самых опасных мифов о презервативах. О том, что он на самом деле не защищает от беременности, что он пропускает какие-либо инфекции подвергнуться заболеванию инфекции, которая передается половым путем, используя презерватив довольно просто. Ну и наконец, то что популярность презерватива, как метод контрацепции это лишь маркетинг. Возможно этот и так, но знаете, трудно себе представить, даже невозможно представить, сколько бы в мире было наступление нежелательной беременности и болезней, передающихся половым путем, если бы это все было правдой", — объяснил врач.
Пористая структура латекса
"Некоторые утверждают, что латекс имеет пористую структуру, которая имеет множество микроскопических отверстий, но по сравнению с батеримы, вирусами и сперматозаидами, эти отверстия совсем микроскопические", — отметил гинеколог.
Врач добавляет, что это классический пример того, как люди получив сверхнедоказанную информацию делают безосновательные выводы.
Исследование эффективности презервативов
Можно сказать с большой уверенностью в том, что презерватив считают одним из наиболее эффективных средств контрацепции. Эта эффективность составляет в общей сложности 98%, а при абсолютно правильном использовании презерватива, она приближается к 100%. инфекций, которые передаются половым путем", — сказал Юрий Бенедичук.
Во всем мире презерватив считают эффективным способом не только контрацепции, но и профилактики заболеваний, передающихся половым путем, это касается большинства инфекций.
"Доказана эффективность в предотвращении заболеваний ВИЧ, сифилисом, гонореей, трихомонадиазом, хламидиозом и другими болезнями", — отметил врач.
В случае, когда передача микробного агента все же состоялась, скорее всего, мы имеем дело с двумя обстоятельствами:
- при контакте кожи или слизистых, но тех мест, которые не закрыты презервативом;
- при неправильном использовании презерватива или его повреждении.
"Итак, презерватив, является одним из способов защиты и от нежелательной беременности, и от инфекций. Единственное 100% средство контрацепции и защиты это метод полового содержания. Хотя второй способ вряд ли всех устраивает", — пояснил врач.
Главные преимущества использования презервативов:
- презерватив является надежным способом контрацепции и эффективность достигает 98%, а при правильном использовании до 100%;
- презерватив надежно защищает от инфекций, передающихся половым путем.
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