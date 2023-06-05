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Эффективны ли презервативы для контрацепции: гинеколог о новых исследованиях

5 июня 2023 22:12
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Эффективны ли презервативы
Девушка держит презервативы. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Вокруг презервативов образовалось множество мифов, подвергающих сомнению их использование, как метода контрацепции и защиты от инфекций, передающихся половым путем. Однако следует обратить внимание на то, что говорят исследования по этому поводу.

Об этом сообщил гинеколог, репродуктолог Юрий Бенедичук.

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"Сегодня мы поговорим об одном из самых опасных мифов о презервативах. О том, что он на самом деле не защищает от беременности, что он пропускает какие-либо инфекции подвергнуться заболеванию инфекции, которая передается половым путем, используя презерватив довольно просто. Ну и наконец, то что популярность презерватива, как метод контрацепции это лишь маркетинг. Возможно этот и так, но знаете, трудно себе представить, даже невозможно представить, сколько бы в мире было наступление нежелательной беременности и болезней, передающихся половым путем, если бы это все было правдой", — объяснил врач.

презерватив
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Пористая структура латекса

"Некоторые утверждают, что латекс имеет пористую структуру, которая имеет множество микроскопических отверстий, но по сравнению с батеримы, вирусами и сперматозаидами, эти отверстия совсем микроскопические", — отметил гинеколог.

Врач добавляет, что это классический пример того, как люди получив сверхнедоказанную информацию делают безосновательные выводы.

Исследование эффективности презервативов

Можно сказать с большой уверенностью в том, что презерватив считают одним из наиболее эффективных средств контрацепции. Эта эффективность составляет в общей сложности 98%, а при абсолютно правильном использовании презерватива, она приближается к 100%. инфекций, которые передаются половым путем", — сказал Юрий Бенедичук.

презерватив
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Во всем мире презерватив считают эффективным способом не только контрацепции, но и профилактики заболеваний, передающихся половым путем, это касается большинства инфекций.

"Доказана эффективность в предотвращении заболеваний ВИЧ, сифилисом, гонореей, трихомонадиазом, хламидиозом и другими болезнями", — отметил врач.

В случае, когда передача микробного агента все же состоялась, скорее всего, мы имеем дело с двумя обстоятельствами:

  • при контакте кожи или слизистых, но тех мест, которые не закрыты презервативом;
  • при неправильном использовании презерватива или его повреждении.
презерватив
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Итак, презерватив, является одним из способов защиты и от нежелательной беременности, и от инфекций. Единственное 100% средство контрацепции и защиты это метод полового содержания. Хотя второй способ вряд ли всех устраивает",  пояснил врач.

Главные преимущества использования презервативов:

  • презерватив является надежным способом контрацепции и эффективность достигает 98%, а при правильном использовании до 100%;
  • презерватив надежно защищает от инфекций, передающихся половым путем.

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