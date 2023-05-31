Чи можна робити лазерну епіляцію під час вагітності

Портрет дівчини. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Під час вагітності та годування груддю ріст волосся та зміни шкіри є звичайним явищем внаслідок гормональних коливань, зазвичай, по закінченню цього періоду все повертається до норми і більше не турбує жінку. Проте багато хто задається питанням, чи можна проходити процедури з лазерної епіляції під час вагітності.

Про це повідомила гінекологиня Ганна Гончарова.

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"Лазерна епіляція спрямована саме на темний пігмент у волоссі та спричиняє термічне або механічне пошкодження волосяного фолікула. Сучасні лазери мають ряд налаштувань, які підбираються в залежності від кольору та типу волосся, яке треба видалити і не проникають в глибокі шари шкіри, тим паче за її межі. Лазер для епіляції та лікування шкіри схвалено FDA з кінця 1990-х років, з того часу жодне дослідження не довело, що лазерне лікування волосся чи шкіри є небезпечним для жінок", — повідомила лікарка.

Лазерна епіляція. Фото: Freepik

Немає досліджень, які б оцінювали безпеку лазерної епіляції саме під час вагітності, тому багато медичних працівників рекомендують уникати лазерної епіляції під час вагітності через відсутність інформації про вплив на плід.

"Окрім неясного впливу на плід, процедура може спричинити набряк і подразнення шкіри. Оскільки під час вагітності шкіра більш чутлива, ці побічні ефекти, як і будь-який біль, можуть бути гіршими, ніж зазвичай. Внаслідок гормональних коливань підвищується фоточутливість шкіри, що може стати причиною появи пігментації та небажаних косметичних ефектів. Якщо ви робили лазерну епіляцію або електроліз до того, як дізналися, що вагітні, не хвилюйтеся, вони, ймовірно, не становлять небезпеки для вас чи вашої дитини", — додала лікарка.

Процедура епіляції. Фото: Freepik

Якщо ви вже давно виконуєте лазерну епіляцію і це не перший в житті сеанс, поговоріть зі своїм лікарем, обсудіть всі можливі негативні ефекти від проведення процедури, і якщо наважились на проведення процедури під час вагітності — обов'язково повідомте про свій стан вашого спеціаліста, щоб він підібрав індивідуальні налаштування для зменшення негативного впливу лазерного опромінення.

"Якщо ви плануєте вперше спробувати лазерну епіляцію під час вагітності — не варто ризикувати, шанси на ускладнення значно підвищуються. Варто зауважити, що не рекомендується видаляти волосся перед пологами, гоління цієї зони може викликати подразнення волосяних фолікулів і збільшити ризик інфікування", — резюмувала гінекологиня.

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