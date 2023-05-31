Можно ли делать лазерную эпиляцию во время беременности

Гинеколог рассказала о рисках лазерной эпиляции во время беременности
Во время беременности и кормления грудью рост волос и изменения кожи являются обычным явлением вследствие гормональных колебаний, обычно по окончании этого периода все возвращается в норму и больше не беспокоит женщину. Однако многие задаются вопросом, можно ли проходить процедуры по лазерной эпиляции во время беременности.
Об этом сообщила гинеколог Анна Гончарова.
"Лазерная эпиляция направлена именно на темный пигмент в волосах и вызывает термическое или механическое повреждение волосяного фолликула. Современные лазеры имеют ряд настроек, которые подбираются в зависимости от цвета и типа волос, которые нужно удалить и не проникают в глубокие слои кожи, тем более за ее Лазер для эпиляции и лечения кожи одобрен FDA с конца 1990-х годов, с тех пор ни одно исследование не доказало, что лазерное лечение волос или кожи является опасным для женщин", — сообщила врач.
Нет исследований, которые оценивали бы безопасность лазерной эпиляции именно во время беременности, поэтому многие медицинские работники рекомендуют избегать лазерной эпиляции во время беременности из-за отсутствия информации о влиянии на плод.
"Кроме неясного влияния на плод, процедура может вызвать отек и раздражение кожи. Поскольку во время беременности кожа более чувствительна, эти побочные эффекты, как и любая боль, могут быть хуже обычного. В результате гормональных колебаний повышается фоточувствительность кожи, что может стать причиной появления пигментации и нежелательных косметических эффектов.Если вы делали лазерную эпиляцию или электролиз до того, как узнали, что беременны, не волнуйтесь, они, вероятно, не представляют опасности для вас или вашего ребенка", — добавила врач.
Если вы уже давно выполняете лазерную эпиляцию и это не первый в жизни сеанс, поговорите со своим врачом, обсудите все возможные негативные эффекты от проведения процедуры, и если отважитесь на проведение процедуры во время беременности – обязательно сообщите о своем состоянии вашего специалиста, чтобы он подобрал индивидуальные настройки для уменьшения отрицательного воздействия лазерного облучения.
"Если вы планируете впервые попробовать лазерную эпиляцию во время беременности — не стоит рисковать, шансы на осложнения значительно повышаются. Следует заметить, что не рекомендуется удалять волосы перед родами, бритье этой зоны может вызвать раздражение волосяных фолликулов и увеличить риск инфицирования", — резюмировала гинеколог.
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