Можно ли делать лазерную эпиляцию во время беременности

Портрет девушки. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Во время беременности и кормления грудью рост волос и изменения кожи являются обычным явлением вследствие гормональных колебаний, обычно по окончании этого периода все возвращается в норму и больше не беспокоит женщину. Однако многие задаются вопросом, можно ли проходить процедуры по лазерной эпиляции во время беременности.

Об этом сообщила гинеколог Анна Гончарова.

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"Лазерная эпиляция направлена именно на темный пигмент в волосах и вызывает термическое или механическое повреждение волосяного фолликула. Современные лазеры имеют ряд настроек, которые подбираются в зависимости от цвета и типа волос, которые нужно удалить и не проникают в глубокие слои кожи, тем более за ее Лазер для эпиляции и лечения кожи одобрен FDA с конца 1990-х годов, с тех пор ни одно исследование не доказало, что лазерное лечение волос или кожи является опасным для женщин", — сообщила врач.

Лазерная эпиляция. Фото: Freepik

Нет исследований, которые оценивали бы безопасность лазерной эпиляции именно во время беременности, поэтому многие медицинские работники рекомендуют избегать лазерной эпиляции во время беременности из-за отсутствия информации о влиянии на плод.

"Кроме неясного влияния на плод, процедура может вызвать отек и раздражение кожи. Поскольку во время беременности кожа более чувствительна, эти побочные эффекты, как и любая боль, могут быть хуже обычного. В результате гормональных колебаний повышается фоточувствительность кожи, что может стать причиной появления пигментации и нежелательных косметических эффектов.Если вы делали лазерную эпиляцию или электролиз до того, как узнали, что беременны, не волнуйтесь, они, вероятно, не представляют опасности для вас или вашего ребенка", — добавила врач.

Процедура эпиляции. Фото: Freepik

Если вы уже давно выполняете лазерную эпиляцию и это не первый в жизни сеанс, поговорите со своим врачом, обсудите все возможные негативные эффекты от проведения процедуры, и если отважитесь на проведение процедуры во время беременности – обязательно сообщите о своем состоянии вашего специалиста, чтобы он подобрал индивидуальные настройки для уменьшения отрицательного воздействия лазерного облучения.

"Если вы планируете впервые попробовать лазерную эпиляцию во время беременности — не стоит рисковать, шансы на осложнения значительно повышаются. Следует заметить, что не рекомендуется удалять волосы перед родами, бритье этой зоны может вызвать раздражение волосяных фолликулов и увеличить риск инфицирования", — резюмировала гинеколог.

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