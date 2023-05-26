Чи може бути тест на вагітність хибнопозитивним

Чоловік з жінкою. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Кожна жінка хоча б один раз у житті користувалася тестом на вагітність. Проте трапляється так, що тести бувають хибно позитивними чи хибно негативними.

Про це розповів лікар, кандидат медичних наук та спеціаліст в галузі гінекології та репродуктивної медицини Юрій Бенедичук.

Читайте також:

"А чому взагалі тест може показати чи є вагітність. Пригадаємо про те, що при настанні вагітності, структурний елемент плідного яйця виробляє специфічний гормон — хоріонічний атропін людини. Концентрація якого збільшується в перші дні або тижні вдвічі. Хоріонічний атропін потрапляє в кров'яне русло, в тому числі через нирки виводиться з сечею, на основі чого і засновані тест на визначення вагітності", — сказав гінеколог.

Жінка очікує на результат. Фото: Freepik

Різні тести мають різний ступінь чутливості. Більшість з них визначають вагітність, коли рівень хоріонічного атропіну в сечі достигає 25 міжнародних одиниць. В деяких тестах чутливість складає 40 або 50 одиниць, досить рідко трапляються тести, які можуть визначити в 10 міжнародних одиниць.

Коли потрібно робити тест на вагітність?

"Після овуляції яйцеклітина здатна до запліднення протягом однієї, півтори діб. Якщо в цей час настало запліднення то вона протягом декількох днів мандрує по матковій трубі, спускається в матку і після того, як вона прикріпилася до стінки матки — починається вагітність", — додав лікар.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Саме з цього моменту в крові жінки починає з'являтися хоріонічний атропін.

Чому тест на вагітність може бути негативним навіть після настання вагітності

"Після того, як настала вагітність, тест сечі на хоріонічний атропін ще буде негативним, тому що концентрація гормону кожного дня зростає в два рази. Потрібно декілька днів для того, щоб в сечі був достатній рівень, якого вистачить для визначення тестом", — додав гінеколог.

Жінка робить тест на вагітність. Фото: Freepik

Після овуляції тест може бути позитивним через 10-13 днів.

Чому тест може бути хибнопозитивним

Лікар зазначає, що таке може бути, але насправді таких ситуацій є дуже мало.

Дві смужки на тесті для визначення вагітності. Фото: Freepik

"І зазвичай вони можуть бути пов'язані, або з прийомом деяких медикаментів, в тому числі гормональних, та при деяких захворюваннях. Ці захворювання можуть бути пов'язані з гінекологічною сферою, деколи це при важких захворювання печінки. Або наявність онкологічних хвороб", — додав лікар.

Чому потрібно звернутися до лікаря, навіть коли тест позитивний, а вагітність бажана

Позитивний тест у будь якому разі буде свідчити про настання вагітності. Разом з тим концентрація хоріонічного атропіну зростає і при матковій, і при позаматковій вагітності.

Раніше ми писали, що гінеколог розповів про небезпеку самолікування кандидозу.