Может ли быть тест на беременность ложноположительным.

Мужчина с женщиной. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Каждая женщина хотя бы один раз в жизни пользовалась тестом на беременность. Однако случается так, что тесты бывают ложно положительными или ложно отрицательными.

Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук и специалист в области гинекологии и репродуктивной медицины Юрий Бенедичук.

Читайте также:

"А почему вообще тест может показать есть ли беременность. Вспомним о том, что наступлении беременности, структурный элемент плодного яйца вырабатывает специфический гормон — хорионический атропин человека. Концентрация которого увеличивается в первые дни или недели вдвое. Хорионический атропин попадает в кровяное русло, в том числе через почки выводится с мочой, на основе чего и основаны тест на определение беременности", — сказал гинеколог.

Женщина ожидает результата. Фото: Freepik

Различные тесты имеют разную степень чувствительности. Большинство из них определяют беременность, когда уровень хорионического атропина в моче достигает 25 международных единиц. В некоторых тестах чувствительность составляет 40 или 50 единиц, достаточно редко встречаются тесты, которые могут определить в 10 международных единицах.

Когда нужно делать тест на беременность?

"После овуляции яйцеклетка способна к оплодотворению в течение одного, полутора суток. Если в это время наступило оплодотворение, то она в течение нескольких дней путешествует по маточной трубе, спускается в матку и после того, как она прикрепилась к стенке матки — начинается беременность", — добавил врач.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Именно с этого момента в крови женщины начинает появляться хорионический атропин.

Почему тест на беременность может быть отрицательным, даже после наступления беременности

"После того, как наступила беременность, тест мочи на хорионический атропин еще будет отрицательным, потому что концентрация гормона каждый день растет в два раза. Нужно несколько дней для того, чтобы у мочи был достаточный уровень, которого хватит для определения тестом",— добавил гинеколог.

Женщина делает тест на беременность. Фото: Freepik

После овуляции тест может быть положительным через 10–13 дней.

Почему тест может быть ложноположительным

Врач отмечает, что такое может быть, но на самом деле таких ситуаций очень мало.

Две полоски на тесте для определения беременности. Фото: Freepik

"И обычно они могут быть связаны, или с приемом некоторых медикаментов, в том числе гормональных, и при некоторых заболеваниях. Эти заболевания могут быть связаны с гинекологической сферой, иногда это при тяжелых заболеваниях печени. Или наличие онкологических болезней", — добавил врач.

Почему нужно обратиться к врачу, даже когда тест положительный, а беременность желательна

Положительный тест в любом случае будет свидетельствовать о наступлении беременности. Вместе с тем концентрация хорионического атропина возрастает и при маточной, и при внематочной беременности.

Ранее мы писали, что гинеколог рассказал об опасности самолечения кандидоза.