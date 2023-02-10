Які симптоми найвиразніше вказують на зараження коронавірусом Кракен

Не такий, як попередні: лікарі назвали 20 симптомів коронавірусу штаму "Кракен"
Науковці продовжують стежити за різноманітними підтипами коронавірусу, останній з яких назвали "Кракен". Зокрема, як виявилось, висока температура вже не є одним із головних симптомів, які сигналізують про зараження. Вчені зібрали 20 головних симптомів, які свідчать про зараження штамом "Кракен".
Про це повідомляє ZOE Health Study.
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Нові відкриття про коронавірус
Дослідники дійшли висновку, що висока температура все рідше зустрічається у пацієнтів. Це пов'язано з тим, що населення зміцнило імунітет шляхом вакцинації. Тим часом новий штам "Кракен", який, ймовірно, мутував від "Омікрона-Ортуса" "навчився" маскуватися і обдурювати захисні функції нашого імунітету. Це робить його більш заразним, але менш виснажливим.
Які симптоми вказують на коронавірус
- Біль у горлі (виявляється в 57% випадків)
- Нежить (57%)
- Закладений ніс (56%)
- Чхання (53%)
- Головний біль (53%)
- Кашель без мокротиння (50%)
- Кашель з мокротою (40%)
- Охриплий голос 34%)
- Біль у м'язах (29%)
- Запаморочення (19%)
- Хворобливість очей (19%)
- Втома (18%)
- Опухлі залози (17%)
- Змінений нюх (17%)
- Втрата нюху (17%)
- Біль у вусі (16%)
- Задуха (14%)
- Біль у грудях (13%)
- Озноб або тремтіння (13%)
- Біль у суглобах та в плечаз(11%)
Нагадаємо, в Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 "Омікрон". Однак ситуація із захворюваністю стабільна.