Які симптоми найвиразніше вказують на зараження коронавірусом Кракен

Які симптоми сигналізують про зараження новим штамом коронавірусу?

Науковці продовжують стежити за різноманітними підтипами коронавірусу, останній з яких назвали "Кракен". Зокрема, як виявилось, висока температура вже не є одним із головних симптомів, які сигналізують про зараження. Вчені зібрали 20 головних симптомів, які свідчать про зараження штамом "Кракен".

Про це повідомляє ZOE Health Study.

Нові відкриття про коронавірус

Дослідники дійшли висновку, що висока температура все рідше зустрічається у пацієнтів. Це пов'язано з тим, що населення зміцнило імунітет шляхом вакцинації. Тим часом новий штам "Кракен", який, ймовірно, мутував від "Омікрона-Ортуса" "навчився" маскуватися і обдурювати захисні функції нашого імунітету. Це робить його більш заразним, але менш виснажливим.

Які симптоми вказують на коронавірус

Біль у горлі (виявляється в 57% випадків)

Нежить (57%)

Закладений ніс (56%)

Чхання (53%)

Головний біль (53%)

Кашель без мокротиння (50%)

Кашель з мокротою (40%)

Охриплий голос 34%)

Біль у м'язах (29%)

Запаморочення (19%)

Хворобливість очей (19%)

Втома (18%)

Опухлі залози (17%)

Змінений нюх (17%)

Втрата нюху (17%)

Біль у вусі (16%)

Задуха (14%)

Біль у грудях (13%)

Озноб або тремтіння (13%)

Біль у суглобах та в плечаз(11%)

Нагадаємо, в Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 "Омікрон". Однак ситуація із захворюваністю стабільна.