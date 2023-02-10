Какие симптомы наиболее отчетливо указывают на заражение коронавирусом Кракен

Какие симптомы сигнализируют о заражении новым штаммом коронавируса?

Ученые продолжают следить за разнообразными подтипами коронавируса, последний из которых назвали "Кракен". В частности, как оказалось, высокая температура уже не является одним из главных симптомов сигнализирующих о заражении. Ученые собрали 20 главных симптомов, свидетельствующих о заражении штаммом "Кракен".

Об этом сообщает ZOE Health Study.

Новые открытия о коронавирусе

Исследователи пришли к выводу, что высокая температура все реже встречается у пациентов. Это связано с тем, что население укрепило иммунитет путем вакцинации. Тем временем новый штамм "Кракен", вероятно, мутировавший от "Омикрона-Ортуса" "научился" маскироваться и обманывать защитные функции нашего иммунитета. Это делает его более заразным, но менее изнурительным.

Какие симптомы указывают на коронавирус

Боль в горле (обнаруживается в 57% случаев)

Насморк (57%)

Заложенный нос (56%)

Чихание (53%)

Головная боль (53%)

Кашель без мокроты (50%)

Кашель с мокротой (40%)

Охриплый голос 34%)

Боль в мышцах (29%)

Головокружение (19%)

Болезненность глаз (19%)

Усталость (18%)

Опухшие железы (17%)

Измененное обоняние (17%)

Потеря обоняния (17%)

Боль в ухе (16%)

Удушье (14%)

Боль в груди (13%)

Озноб или дрожь (13%)

Боль в суставах и плечах (11%)

Напомним, в Украине циркулирует 12 подтипов штамма Covid-19 "Омикрон". Однако ситуация с заболеваемостью стабильна.