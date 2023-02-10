Какие симптомы наиболее отчетливо указывают на заражение коронавирусом Кракен

Не такой, как предыдущие: врачи назвали 20 симптомов коронавируса штамма "Кракен"
Ученые продолжают следить за разнообразными подтипами коронавируса, последний из которых назвали "Кракен". В частности, как оказалось, высокая температура уже не является одним из главных симптомов сигнализирующих о заражении. Ученые собрали 20 главных симптомов, свидетельствующих о заражении штаммом "Кракен".
Об этом сообщает ZOE Health Study.
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Новые открытия о коронавирусе
Исследователи пришли к выводу, что высокая температура все реже встречается у пациентов. Это связано с тем, что население укрепило иммунитет путем вакцинации. Тем временем новый штамм "Кракен", вероятно, мутировавший от "Омикрона-Ортуса" "научился" маскироваться и обманывать защитные функции нашего иммунитета. Это делает его более заразным, но менее изнурительным.
Какие симптомы указывают на коронавирус
- Боль в горле (обнаруживается в 57% случаев)
- Насморк (57%)
- Заложенный нос (56%)
- Чихание (53%)
- Головная боль (53%)
- Кашель без мокроты (50%)
- Кашель с мокротой (40%)
- Охриплый голос 34%)
- Боль в мышцах (29%)
- Головокружение (19%)
- Болезненность глаз (19%)
- Усталость (18%)
- Опухшие железы (17%)
- Измененное обоняние (17%)
- Потеря обоняния (17%)
- Боль в ухе (16%)
- Удушье (14%)
- Боль в груди (13%)
- Озноб или дрожь (13%)
- Боль в суставах и плечах (11%)
Напомним, в Украине циркулирует 12 подтипов штамма Covid-19 "Омикрон". Однако ситуация с заболеваемостью стабильна.