Поява нового штаму коронавірусу не вплине на процес вакцинації

Щеплення українців від коронавірусу триватиме у звичному режимі

Попри виявлення першого хворого на новий штам коронавірусної інфекції, вакцинація в Україні триватиме звичними темпами. Для щеплення не потрібна навіть угода із сімейним лікарем.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Центр громадського здоров’я України.

Не смертельний, але неприємний

Керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко коментуючи появу нового штаму коронавірусу, визнала, що він не є таким смертельним, як попередні.

Втім, пояснила Кошалко, дотримання протиепідемічних норм це не скасовує.

"Попри те, що варіанту вірусу SARS-CoV-2 Omicron сам по собі легше переноситься, часто не потребує госпіталізації та навіть деколи ми бачимо зменшення звернень за меддопомогою — це все одно не зменшує соціальної відповідальності", — наголосила представниця Центру громадського здоров’я.

Новий штам і вакцинація

Керівник відділу імунізації ЦГЗ Андрій Пашинний у свою чергу зазначив, що поява нового штаму жодним чином не вплине на процес вакцинації українців від коронавірусу.

Він нагадав, що захищеність вакцинованих людей від важких наслідків коронавірусу доведена на практиці.

"Сьогодні людям як ніколи легко отримати щеплення — навіть не потрібно мати декларації з сімейним лікарем. Ви просто приходите до найближчого медзакладу або Центру вакцинації. Щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років", — наголосив Пашинний.

Що відомо про коронавірус штаму "Кракен"

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше.

З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року в 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом Omicron XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у США (82,2 %), Великій Британії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що в Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанту SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5. Цей штам коронавірусу також відомий як "Кракен".

Перший випадок зараження новим штамом коронавірусу був зафіксований у Сумській області.

У МОЗ зауважили, що ця людина не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

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