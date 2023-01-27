Появление нового штамма коронавируса не повлияет на процесс вакцинации

Прививка украинцев от коронавируса будет продолжаться в обычном режиме

Несмотря на выявление первого больного новым штаммом коронавирусной инфекции, вакцинация в Украине будет продолжаться привычными темпами. Для прививки не нужно даже соглашение с семейным врачом.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Центр общественного здоровья Украины.

Не смертельный, но неприятный

Руководитель отдела эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко комментируя появление нового штамма коронавируса, признала, что он не так смертелен, как предыдущие.

Впрочем, пояснила Кошалко, соблюдение противоэпидемических норм это не отменяет.

"Несмотря на то, что вариант вируса SARS-CoV-2 Omicron сам по себе легче переносится, часто не нуждается в госпитализации и даже иногда мы видим уменьшение обращений за медпомощью — это все равно не уменьшает социальную ответственность", — подчеркнула представитель Центра общественного здоровья.

Новый штамм и вакцинация

Руководитель отдела иммунизации ЦОЗ Андрей Пашинный, в свою очередь, отметил, что появление нового штамма никоим образом не повлияет на процесс вакцинации украинцев от коронавируса.

Он напомнил, что защищенность вакцинированных людей от тяжелых последствий коронавируса доказана на практике.

"Сегодня людям как никогда легко получить прививку — даже не нужно иметь декларации с семейным врачом. Вы просто приходите в ближайшее медучреждение или Центр вакцинации. Прививка против COVID-19 доступна для всего взрослого населения и детей от 5 лет", — подчеркнул Пашинный.

Что известно о коронавирусе штамма "Кракен"

По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Тем не менее, по сравнению с предыдущими субвариантами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что этот субвариант может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также довольно быстро замещает стандартный вариант Omicron, который циркулировал ранее.

С 22 октября 2022 года по 11 января 2023 года в 38 странах было зарегистрировано 5288 случаев, вызванных субвариантом Omicron XBB.1.5. Большинство из этих случаев регистрировались в США (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

Напомним, 24 января стало известно, что в Украине зафиксирован первый случай заражения новой сублинией варианта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5. Этот штамм коронавируса также известен как "Кракен".

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса был зафиксирован в Сумской области.

В Минздраве отметили, что этот человек не прошел курс вакцинации против коронавируса.

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