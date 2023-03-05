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Науковці зробили шокуюче відкриття про бактерії, які потрапляють у мозок та викликають смертельні інфекції

5 березня 2023 13:18
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Головною причиною ускладнень стають антибіотики і стероїдні протизапальні засоби, які не мають необхідної ефективності
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Гарвардському університеті вчені визначили механізм того, як бактерії прориваються крізь захисні шари — мозкові оболонки — і спричиняють інфекції головного мозку, такі як менінгіт. Головною причиною ускладнень стають антибіотики і стероїдні протизапальні засоби.

Про це пише Harward Medical school.

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Як бактерії проникають у мозок, викликаючи потенційно смертельні інфекції

За дослідженнями вчених, бактерії використовують нервові клітини мозкових оболонок, щоб придушити імунну відповідь і допомогти інфекції поширитися в мозок. 

Зазначається, що у світі реєструється близько 1,2 мільйона випадків бактеріального менінгіту. Тим часом у кожного п'ятого, хто вижив, розвивається втрата слуху або зору, судоми, хронічний головний біль та інші неврологічні ускладнення.

Головною причиною ускладнень стають антибіотики і стероїдні протизапальні засоби, які не мають необхідної ефективності. Особливо якщо лікування розпочато пізно через затримку в діагностиці інфекції. Ба більше, нове відкриття науковців допоможе попередити інфекцію на ранній стадії, не допускаючи розвитку важких ускладнень, які призводять до серйозних неврологічних порушень — втрати слуху та зору, хронічного болю та інших. Потенційні терапевтичні сполуки вже знайдені в наявних препаратах від мігрені.

За допомогою експериментів встановили, що момент досягнення бактеріями мозкових оболонок виділяється токсин, який активізує больові нейрони. Цей процес пояснює сильний головний біль, характерний для менінгіту, уточнюють учені. Потім вони з'ясували, що нейрони починають виділяти сигнальну речовину CGRP, яка приєднується до рецептора імунних клітин RAMP1 і щойно відбувається ця взаємодія, імунна клітина відключається.

Інші спостереження показали, що CGRP приєднується до рецептора RAMP1 на макрофагах і не дає змоги іншим імунним клітинам надавати допомогу проти патогена. У результаті бактерії вдається активно розмножуватися, спричиняючи широке поширення інфекції. Тестування інгібітора RAMP1 показало значущі результати — бактеріальна присутність у мозкових оболонках знижувалася, тварини демонстрували підвищену здатність боротися з патогеном і знижені симптоми менінгіту.

Прикметно, що з'єднання, що блокують CGRP і RAMP1, вже виявлено в широко використовуваних препаратах для лікування мігрені. У майбутніх дослідженнях їх протестують як окремо, так і в поєднанні з антибіотиками.

Нагадаємо, нещодавно у США вчені зробили перші успішні кроки до лікування діабету першого типу. Науковці припускають, що трансплантація панкреатичних острівців у жирову тканину змінить процес лікування. Зараз триває підготовка до клінічних випробувань нового методу.

Додамо, що зараз у світі налічується близько 463 мільйонів людей з діабетом. За оцінками Міжнародної федерації діабету, у 2030 році кількість хворих на цукровий діабет зросте до 578 мільйонів, а ще через п'ятнадцять років — до 700 мільйонів людей.

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