Вчені зробили перші успішні кроки до лікування діабету першого типу
У США науковці припускають, що трансплантація панкреатичних острівців у жирову тканину змінить процес лікування діабету першого типу. Зараз триває підготовка до клінічних випробувань нового методу.
Про це повідомляє Science Daily.
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Трансплантація як лікування
Група дослідників з Масачусетської загальної лікарні (США) розробили перспективних засіб трансплантації так званих панкреатичних острівців.
Цей метод, як зазначають науковці, у майбутньому може дозволити позбутися діабету першого типу.
Що таке панкреатичні острівці
У людей із діабетом першого типу імунна система атакує та знищує β-клітини.
Ці клітини виробляють інсулін, що контролює рівень глюкози в крові, і є частиною групи клітин у підшлунковій залозі.
Ця група клітин і називається панкреатичними острівцями.
Ідея масачусетських науковців
Трансплантація панкреатичних острівців відома як один із методів лікування діабету першого типу. Але зазвичай ця процедура робиться у печінку, і сучасні методи нє не надто ефективними — вони призводять до втрати майже половини трансплантованих β-клітин.
Американські фахівці вирішили використати для місця трансплантації жирову тканину, яка починається біля шлунку і покриває увесь кишківник.
"Це доклінічне дослідження може сприяти розробці нових стратегій заміни β-клітин при цукровому діабеті та може змінити поточну парадигму клінічної трансплантації острівців підшлункової залози", — заявив головний лікар-трансплантолог Масачусетської загальної лікарні Джі Лей.
Зараз дослідження перебувають на стадії підготовки клінічних випробувань.
Нагадаємо, що зараз у світі налічується близько 463 мільйонів людей з діабетом. За оцінками Міжнародної федерації діабету, у 2030 році кількість хворих на цукровий діабет зросте до 578 мільйонів, а ще через п'ятнадцять років — до 700 мільйонів людей.
Фото: Pixabay