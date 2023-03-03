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Вчені зробили перші успішні кроки до лікування діабету першого типу

3 березня 2023 08:37
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Новий метод трансплантації у перспективі може вилікувати хворих на діабет
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У США науковці припускають, що трансплантація панкреатичних острівців у жирову тканину змінить процес лікування діабету першого типу. Зараз триває підготовка до клінічних випробувань нового методу.

Про це повідомляє Science Daily.

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Трансплантація як лікування

Група дослідників з Масачусетської загальної лікарні (США) розробили перспективних засіб трансплантації так званих панкреатичних острівців.

Цей метод, як зазначають науковці, у майбутньому може дозволити позбутися діабету першого типу.

Що таке панкреатичні острівці

У людей із діабетом першого типу імунна система атакує та знищує β-клітини.

Ці клітини виробляють інсулін, що контролює рівень глюкози в крові, і є частиною групи клітин у підшлунковій залозі. 

Ця група клітин і називається панкреатичними острівцями.

Ідея масачусетських науковців

Трансплантація панкреатичних острівців відома як один із методів лікування діабету першого типу. Але зазвичай ця процедура робиться у печінку, і сучасні методи нє не надто ефективними — вони призводять до втрати майже половини трансплантованих β-клітин.

Американські фахівці вирішили використати для місця трансплантації жирову тканину, яка починається біля шлунку і покриває увесь кишківник.

"Це доклінічне дослідження може сприяти розробці нових стратегій заміни β-клітин при цукровому діабеті та може змінити поточну парадигму клінічної трансплантації острівців підшлункової залози", — заявив головний лікар-трансплантолог Масачусетської загальної лікарні Джі Лей.

Зараз дослідження перебувають на стадії підготовки клінічних випробувань.

Нагадаємо, що зараз у світі налічується близько 463 мільйонів людей з діабетом. За оцінками Міжнародної федерації діабету, у 2030 році кількість хворих на цукровий діабет зросте до 578 мільйонів, а ще через п'ятнадцять років — до 700 мільйонів людей.

Фото: Pixabay

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