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Ученые сделали первые успешные шаги к лечению диабета первого типа

3 марта 2023 08:37
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Новый метод трансплантации в перспективе может вылечить больных диабетом
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В США ученые предполагают, что трансплантация панкреатических островков в жировую ткань изменит процесс лечения диабета первого типа. Сейчас идет подготовка к клиническим испытаниям нового метода.

Об этом сообщает Science Daily.

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Группа исследователей из Массачусетской общей больницы (США) разработала перспективное средство трансплантации так называемых панкреатических островков.

Этот метод, как отмечают ученые, в будущем может позволить избавиться от диабета первого типа.

Что такое панкреатические островки

У людей с диабетом первого типа иммунная система атакует и уничтожает β-клетки.

Эти клетки вырабатывают инсулин, контролирующий уровень глюкозы в крови и являющийся частью группы клеток в поджелудочной железе.

Эта группа клеток и называется панкреатическими островками.

Идея массачусетских ученых

Трансплантация панкреатических островков известна как один из методов лечения диабета первого типа. Но обычно эта процедура делается в печень, и современные методы не слишком эффективны — они приводят к потере почти половины трансплантированных β-клеток.

Американские специалисты решили использовать для места трансплантации жировую ткань, которая начинается у желудка и покрывает весь кишечник.

"Это доклиническое исследование может способствовать разработке новых стратегий замены β-клеток при сахарном диабете и может изменить текущую парадигму клинической трансплантации островков поджелудочной железы", — заявил главный врач-трансплантолог общей больницы Массачусетской Джи Лэй.

Сейчас исследования находятся в стадии подготовки клинических испытаний.

Напомним, что сейчас в мире насчитывается около 463 миллионов человек с диабетом. По оценкам Международной федерации диабета, в 2030 году количество больных сахарным диабетом возрастет до 578 миллионов, а еще через пятнадцать лет — до 700 миллионов человек.

Фото: Pixabay

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