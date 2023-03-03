Ученые сделали первые успешные шаги к лечению диабета первого типа

Новый метод трансплантации в перспективе может вылечить больных диабетом

В США ученые предполагают, что трансплантация панкреатических островков в жировую ткань изменит процесс лечения диабета первого типа. Сейчас идет подготовка к клиническим испытаниям нового метода.

Об этом сообщает Science Daily.

Трансплантация как лечение

Группа исследователей из Массачусетской общей больницы (США) разработала перспективное средство трансплантации так называемых панкреатических островков.

Этот метод, как отмечают ученые, в будущем может позволить избавиться от диабета первого типа.

Что такое панкреатические островки

У людей с диабетом первого типа иммунная система атакует и уничтожает β-клетки.

Эти клетки вырабатывают инсулин, контролирующий уровень глюкозы в крови и являющийся частью группы клеток в поджелудочной железе.

Эта группа клеток и называется панкреатическими островками.

Идея массачусетских ученых

Трансплантация панкреатических островков известна как один из методов лечения диабета первого типа. Но обычно эта процедура делается в печень, и современные методы не слишком эффективны — они приводят к потере почти половины трансплантированных β-клеток.

Американские специалисты решили использовать для места трансплантации жировую ткань, которая начинается у желудка и покрывает весь кишечник.

"Это доклиническое исследование может способствовать разработке новых стратегий замены β-клеток при сахарном диабете и может изменить текущую парадигму клинической трансплантации островков поджелудочной железы", — заявил главный врач-трансплантолог общей больницы Массачусетской Джи Лэй.

Сейчас исследования находятся в стадии подготовки клинических испытаний.

Напомним, что сейчас в мире насчитывается около 463 миллионов человек с диабетом. По оценкам Международной федерации диабета, в 2030 году количество больных сахарным диабетом возрастет до 578 миллионов, а еще через пятнадцать лет — до 700 миллионов человек.

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