Скільки на день треба займатися фізичною активність, щоб знищити ризик ранньої смерті: дані дослідження

Навіть мінімальна фізактивність щодня знижує ризик серцевих хвороб

Науковці з'ясували, що навіть мінімальна щоденна фізична активність знижує ризик серцевих хвороб, раку та ранньої смерті. Необхідно займатися фізичною активністю щонайменше 11 хвилин щодня.

Про це пише BBC з посиланням на дослідження науковців Кембридзького університету.

Подробиці дослідження

У дослідженні вчені з Кембридзького університету вивчили дані майже 30 мільйонів людей, які менш фізично активні. Науковці спостерігали за ними протягом 10 років.

Під час дослідження з'ясувалося, що лише 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень сприяє профілактиці серцевих захворювань, інсульту та різних видів раку. Йдеться про фізичну активність середньої інтенсивності — швидку ходьбу, їзду на велосипеді або танці.

І навіть половина цього часу — 75 хвилин активності на тиждень (11 хвилин на день) — знижує ризик ранньої смерті на 23%. Цього часу також достатньо для зниження розвитку серцевих захворювань на 17%, а раку – на 7%.

"Ви повинні відчути, що рухаєтесь, ваше серце б’ється швидше, але ви не обов’язково відчуватимете задишку", — наголосив доктор Сорен Браге, який керував дослідженням.

Якби кожен учасник виконував принаймні 150 хвилин помірної активності на тиждень, то можна було б запобігти 16% ранніх смертей, 11% серцевих захворювань та 5% різних видів раку. Але якби кожен виділяв хоча б 75 хвилин на фізичну активність, то можна було б запобігти 10% ранніх смертей, 5% серцевих захворювань та 3 % різних видів раку.

Вчені резюмують, що кожній десятій ранній смерті можна було б запобігти, якби всі люди виконували принаймні половину рекомендованої фізактивності на день.

Як відомо, сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти.