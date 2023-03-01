Сколько в день нужно заниматься физической активностью, чтобы уничтожить риск ранней смерти: данные исследования

Даже минимальная физактивность ежедневно снижает риск сердечных заболеваний

Ученые выяснили, что даже минимальная ежедневная физическая активность снижает риск сердечных заболеваний, рака и ранней смерти. Необходимо заниматься физической активностью не менее 11 минут в день.

Об этом пишет BBC со ссылкой на исследование ученых Кембриджского университета.

Подробности исследования

В исследовании ученые из Кембриджского университета изучили данные почти 30 миллионов людей, менее физически активных. Ученые наблюдали за ними в течение 10 лет.

В ходе исследования выяснилось, что всего 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю способствует профилактике сердечных заболеваний, инсульта и разных видов рака. Речь идет о физической активности средней интенсивности — быстрой ходьбе, езде на велосипеде или танце.

И даже половина этого времени – 75 минут активности в неделю (11 минут в день) – снижает риск ранней смерти на 23%. Этого времени также достаточно для снижения развития сердечных заболеваний на 17%, а рака – на 7%.

"Вы должны почувствовать, что двигаетесь, ваше сердце бьется быстрее, но вы не обязательно будете чувствовать одышку", — подчеркнул доктор Сорен Браге, руководивший исследованием.

Если бы каждый участник выполнял по крайней мере 150 минут умеренной активности в неделю, то можно было бы предотвратить 16% ранних смертей, 11% сердечных заболеваний и 5% различных видов рака. Но если бы каждый выделял хотя бы 75 минут на физическую активность, то можно было бы предотвратить 10% ранних смертей, 5% сердечных заболеваний и 3% разных видов рака.

Ученые резюмируют, что каждую десятую раннюю смерть можно было бы предотвратить, если бы все люди выполняли по крайней мере половину рекомендованной физактивности в день.

Как известно, сидеть весь день вредно для здоровья – ученые нашли простой способ этому противостоять.