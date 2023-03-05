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Ученые сделали шокирующее открытие о бактериях, которые попадают в мозг и вызывают смертельные инфекции

5 марта 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Главной причиной осложнений становятся антибиотики и стероидные противовоспалительные средства, не обладающие необходимой эффективностью
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Гарвардском университете ученые определили механизм того, как бактерии прорываются сквозь защитные слои — мозговые оболочки — и вызывают инфекции головного мозга, такие как менингит. Главной причиной осложнений становятся антибиотики и стероидные противовоспалительные средства.

Об этом пишет Harward Medical school.

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Как бактерии проникают в мозг, вызывая потенциально смертельные инфекции

Согласно исследованиям ученых, бактерии используют нервные клетки мозговых оболочек, чтобы подавить иммунный ответ и помочь инфекции распространиться в мозг.

Отмечается, что в мире регистрируется около 1,2 миллиона случаев бактериального менингита. Между тем у каждого выжившего развивается потеря слуха или зрения, судороги, хроническая головная боль и другие неврологические осложнения.

Главной причиной осложнений становятся антибиотики и стероидные противовоспалительные средства, не обладающие необходимой эффективностью. Особенно если лечение начато поздно из-за задержки в диагностике инфекции. Более того, новое открытие ученых поможет предупредить инфекцию на ранней стадии, не допуская развития тяжелых осложнений, которые приводят к серьезным неврологическим нарушениям — потере слуха и зрения, хронической боли и другим. Потенциальные терапевтические соединения уже найдены в имеющихся препаратах от мигрени.

С помощью экспериментов установили, что в момент достижения бактериями мозговых оболочек выделяется токсин, который активизирует болевые нейроны. Этот процесс объясняет сильную головную боль, характерную для менингита, уточняют ученые. Затем они выяснили, что нейроны начинают выделять сигнальное вещество CGRP, которое присоединяется к рецептору иммунных клеток RAMP1 и как только происходит это взаимодействие, иммунная клетка отключается.

Другие наблюдения показали, что CGRP присоединяется к рецептору RAMP1 на макрофагах и не позволяет другим иммунным клеткам оказывать помощь против патогена. В результате бактерии удается активно размножаться, приводя к широкому распространению инфекции. Тестирование ингибитора RAMP1 показало значимые результаты — бактериальное присутствие в мозговых оболочках снижалось, животные демонстрировали повышенную способность бороться с патогеном и сниженные симптомы менингита.

Примечательно, что соединения, блокирующие CGRP и RAMP1, уже обнаружены в широко используемых препаратах для лечения мигрени. В будущих исследованиях их протестируют как по отдельности, так и в сочетании с антибиотиками.

Напомним, недавно в США ученые сделали первые успешные шаги по лечению диабета первого типа. Ученые предполагают, что трансплантация панкреатических островков в жировую ткань изменит процесс лечения. Сейчас идет подготовка к клиническим испытаниям нового метода.

Добавим, что сейчас в мире насчитывается около 463 миллионов человек с диабетом. По оценкам Международной федерации диабета, в 2030 году количество больных сахарным диабетом вырастет до 578 миллионов, а еще через пятнадцать лет — до 700 миллионов человек.

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