Науковці знайшли спосіб діагностувати тривожність за допомогою аналізу крові

Науковці виявили біомаркери в крові, які свідчать про тривожні розлади

Дослідники розробили аналіз крові, який може визначити ризик розвитку у людини тривожності. Цей тест також зможе давати уявлення про ступінь тривожності і найкращий курс лікування.

Відповідне дослідження опубліковано в журналі Molecular Psychiatry.

Що відомо про тест

Тест, заснований на біомаркерах, тісно пов’язаних із розладом настрою, також може передбачити ризики виникнення тривоги у майбутньому, відстежуючи в гормонах, які можуть вплинути на її тривогу.

Команда під керівництвом дослідників із Школи медицини Університету Індіани перевірила тест, а стартап MindX Sciences вже створює тести для використання лікарями.

"Багато людей страждають від тривоги, яка може бути дуже виснажливою та заважати повсякденному життю", — говорить психіатр-нейроболог Олександр Нікулеску з Медичної школи Університету Індіани.

У цьому дослідженні використовувалися методи, розроблені членами команди в попередніх дослідженнях, за результатами яких буди створені аналізи крові на депресію, посттравматичний стресовий розлад та біполярний розлад.

Як відбувалося дослідження

Тестування зразків крові – це зручний, об’єктивний спосіб дізнатися про те, що відбувається в нашому тілі та мозку. Діагнози, які значною мірою ґрунтуються на самооцінці пацієнта або спостереженні за його поведінкою, можуть бути необ'єктивними через труднощі в спілкуванні чи варіації симптомів. Вимірюючи кількість білка, ферменту, гормону чи іншої молекули, яка тісно пов’язана із захворюванням, фахівці мають ще один інструмент для прийняття обґрунтованого рішення.

Щоб визначити відповідні біомаркери тривоги, Нікулеску та його колеги відібрали пацієнтів у Медичний центр Індіанаполіса Вірджинія та розподілили їх на групи. За підсумками дослідження науковці знайшли та підтвердили 19 біомаркерів крові, які можна використовувати для прогнозування змін тривоги.

Як відомо, тривожні розлади є поширеним явищем і значною мірою впливають на якість життя людей, тому для медиків важливо спробувати краще їх зрозуміти, діагностувати та лікувати.

У публікації наголошується, що існує багато соціальних і психологічних, а також фізіологічних методів лікування тривожних розладів, але лікарям важко знайти баланс ліків або терапії в потрібних кількостях і в потрібний час.

"Поточний підхід полягає в тому, щоб поговорити з людьми про те, що вони відчувають, щоб дізнатися, чи можуть вони приймати ліки, але деякі ліки можуть викликати залежність і створювати додаткові проблеми. Ми хотіли побачити, чи може наш підхід до визначення біомаркерів крові допомогти нам підібрати для людей ліки, які працюватимуть краще та не викликатимуть звикання", — каже Нікулеску.

Більше того, якщо лікарі зможуть помітити конкретні біомаркери, які передбачають ризик тривожних розладів у майбутньому, вони зможуть почати запобігати тривожним розладам до того, як вони почнуть або повернуться.

Також науковці очікують, що їхній метод допоможе відстежувати позитивну динаміку у пацієнтів, які уже проходять лікування.

Нагадаємо, раніше дослідники назвали ознаки, які вказують на те, що час записатися на прийом до психотерапевта.

Також психологи дали низку порад, як дорослі можуть допомогти дитині впоратися з тривогою в горі на тлі втрати близької людини.