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Тривожні дзвіночки: п'ять ознак того, що вам варто негайно звернутися до психотерапевта

13 лютого 2023 22:00
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Як зрозуміти, що пора відвідати психотерапевта — п'ять ознак
Що вказує на проблеми з душевним станом
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Психологи стверджують, якщо ви бодай раз замислились про те, чи потрібна вам допомога психолога або психотерапевта, то вона точно вам потрібна. Визнання існування проблеми — вже маленька перемога, однак здолати емоційне напруження та краще зрозуміти своє самопочуття допоможе кваліфікований спеціаліст. Дослідники назвали ознаки, які вказують на те, що час записатися на прийом.

Про це пише Psychology Today.

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1. Ви страждаєте

Поганий настрій може бути у кожного, як і невдалий день. Проте якщо ви постійно відчуваєте хвилювання, тривогу, маєте нав'язливі думки, вас мучать нічні кошмари, а майбутнє ви можете уявляти хіба у горі та стражданнях — негайно запишіться до спеціаліста. Життя повне радощів та краси, тож негативні нав'язливі думки можуть свідчити про серйозні збої із здоров'ям.

2. Ви не можете впоратися із власним життям

Якщо негатив всередині вас спотворює стосунки із людьми довкола, це також тривожний дзвіночок. Ви можете відчувати роздратування, яке неодмінно "перекинеться" на близьких, а буденні клопоти чи проблеми можуть викликати істерику. Здається, ви не здатні впоратися навіть з елементарними завданнями, все валиться з рук, а ви почуваєте себе невдахою. Виною усьому стрес, який "натягує" ваші нерви, як струну, що от-от порветься. Не зволікайте та відвідайте кваліфікованого спеціаліста. 

3. Краще не стає

Інколи люди маскують свій пригнічений стан та завалюють себе роботою чи хобі, щоб відволіктися. Але потім виявляється, що самопочуття та особисті справи не покращуються, а те, що вас хоча б трохи тішило, починає дратувати. Якщо ви відчуваєте, що все, що б ви не робили, вам так і не допомогло, а ваш депресивний стан набирає обертів, то варто замислитись над цим бажано у компанії психотерапевта.

4. Думка з боку 

Близькі люди теж відчувають ваш стан та бачать наскрізь ваші емоції, навіть якщо ви їх вміло приховуєте. Якщо ваші рідні чи друзі натякають вам на те, що пора відпочити або відвідати спеціаліста, то задумайтесь над цим. Схоже, що ваше маскування не грає на користь нікому, терапія працює краще, ніж втеча від проблем.

5. Вас більше вабить візит на терапію, ніж лякає

Інколи людина може розуміти, що їй потрібна психотерапія, але одразу ж чомусь цю думку вона і відкидає. Спробуйте домовитись із своїм "я" на тому, аби хоча б спробувати. Деякі спеціалісти пропонують провести перший сеанс безкоштовно. Принаймні у вас буде новий досвід і ви вирішите, чи справді вам це потрібно.  

Нагадаємо, психологи дали низку порад, як дорослі можуть допомогти дитині впоратися з тривогою в горі на тлі втрати близької людини. 

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