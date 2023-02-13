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Тревожные звоночки: пять признаков того, что вам следует немедленно обратиться к психотерапевту

13 февраля 2023 22:00
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Как понять, что пора посетить психотерапевта – пять признаков
Что указывает на проблемы с душевным состоянием
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Психологи утверждают, что если вы хотя бы раз задумались о том, нужна вам помощь психолога или психотерапевта, то она точно вам нужна. Признание существования проблемы уже маленькая победа, однако одолеть эмоциональное напряжение и лучше понять свое самочувствие поможет квалифицированный специалист. Исследователи назвали признаки, указывающие на то, что пора записаться на прием.

Об этом пишет Psychology Today.

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1. Вы страдаете

Плохое настроение может быть у каждого, как и неудачный день. Однако если вы постоянно чувствуете волнение, тревогу, навязчивые мысли, вас мучают ночные кошмары, а будущее вы можете представлять разве в горе и страданиях — немедленно запишитесь к специалисту. Жизнь полна радостей и красоты, так что негативные навязчивые мысли могут свидетельствовать о серьезных сбоях со здоровьем.

2. Вы не можете справиться с собственной жизнью

Если негатив внутри вас искажает отношения с людьми вокруг, это тоже тревожный колокольчик. Вы можете испытывать раздражение, которое непременно "расплескается" на близких, а будничные хлопоты или проблемы могут вызвать истерику. Кажется, вы не способны справиться даже с элементарными задачами, все валится с рук, а вы чувствуете себя неудачником. Виной всему стресс, который "натягивает" ваши нервы, как струну, которая вот-вот порвется. Не оттягивайте и посетите квалифицированного специалиста.

3. Лучше не становится

Иногда люди маскируют свое угнетенное состояние и заваливают себя работой или хобби, чтобы отвлечься. Но потом оказывается, что самочувствие и личные дела не улучшаются, а то, что вас хоть немного радовало, начинает раздражать. Если вы чувствуете, что все, что бы вы ни делали, вам так и не помогло, а ваше депрессивное состояние набирает обороты, то стоит задуматься над этим желательно в компании психотерапевта.

4. Мнение со стороны

Близкие люди тоже испытывают ваше состояние и видят насквозь ваши эмоции, даже если вы их умело скрываете. Если ваши родные или друзья намекают вам на то, что пора отдохнуть или посетить специалиста, задумайтесь над этим. Похоже, что ваша маскировка не играет на пользу никому, терапия работает лучше, чем бегство от проблем.

5. Вас больше привлекает визит на терапию, чем пугает

Иногда человек может понимать, что ему нужна психотерапия, но сразу же почему-то эту мысль он и отвергает. Попытайтесь договориться со своим "я" на том, чтобы хотя бы попробовать. Некоторые специалисты предлагают провести первый сеанс бесплатно. По крайней мере, у вас будет новый опыт и вы решите, действительно ли вам это нужно.

Напомним, психологи дали ряд советов, как взрослые могут помочь ребенку справиться с тревогой в горе на фоне потери близкого человека.

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