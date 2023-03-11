Ученые нашли способ диагностировать тревожность с помощью анализа крови

Ученые обнаружили биомаркеры в крови, свидетельствующие о тревожных расстройствах

Исследователи разработали анализ крови, который может определить риск развития у человека тревожности. Этот тест также сможет давать представление о степени тревожности и лучшем курсе лечения.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

Что известно о тесте

Тест, основанный на биомаркерах, тесно связанных с расстройством настроения, также может предусмотреть риски возникновения тревоги в будущем, отслеживая гормоны, которые могут повлиять на ее тревогу.

Команда под руководством исследователей из школы медицины Университета Индианы проверила тест, а стартап MindX Sciences уже создает тесты для использования врачами.

"Многие люди страдают от тревоги, которая может быть очень изнурительной и мешать повседневной жизни", — говорит психиатр-нейроболог Александр Никулеску из Медицинской школы Университета Индианы.

В этом исследовании использовались методы, разработанные членами команды в предыдущих исследованиях, по результатам которых были созданы анализы крови на депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство и биполярное расстройство.

Как происходило исследование

Тестирование образцов крови — это удобный, объективный способ узнать, что происходит в нашем теле и мозге. Диагнозы, в значительной степени основанные на самооценке пациента или наблюдении за его поведением, могут быть необъективными из-за трудностей в общении или вариации симптомов. Измеряя количество белка, фермента, гормона или другой молекулы, тесно связанной с заболеванием, специалисты имеют еще один инструмент для принятия обоснованного решения.

Чтобы определить биомаркеры тревоги, Никулеску и его коллеги отобрали пациентов в Медицинский центр Индианаполиса Вирджиния и распределили их на группы. По результатам исследования ученые нашли и подтвердили 19 биомаркеров крови, которые можно использовать для прогнозирования изменений тревоги.

Как известно, тревожные расстройства являются распространенным явлением и в значительной степени влияют на качество жизни людей, поэтому для медиков важно попытаться лучше их понять, диагностировать и лечить.

В публикации отмечается, что существует много социальных и психологических, а также физиологических методов лечения тревожных расстройств, но врачам трудно найти баланс лекарства или терапии в нужных количествах и в нужное время.

"Текущий подход состоит в том, чтобы поговорить с людьми о том, что они чувствуют, чтобы узнать, могут ли они принимать лекарства, но некоторые лекарства могут вызвать зависимость и создавать дополнительные проблемы. Мы хотели увидеть, может ли наш подход к определению биомаркеров крови помочь нам подобрать для людей лекарство, которое будет работать лучше и не будет вызывать привыкание", — говорит Никулеску.

Более того, если врачи смогут заметить конкретные биомаркеры, которые предполагают риск тревожных расстройств в будущем, они смогут начать предотвращать тревожные расстройства до того, как они начнутся или вернутся.

Также ученые ожидают, что их метод поможет отслеживать положительную динамику у пациентов, которые уже проходят лечение.

Напомним, ранее исследователи назвали признаки, которые указывают на то, что пора записаться на прием к психотерапевту.

Также психологи дали ряд советов, как взрослые могут помочь ребенку справиться с тревогой в горе на фоне утраты близкого человека.